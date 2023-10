Tennis and Friends, al veterano Sebastiano Somma il premio Cappiello

L’importante è partecipare e sostenere i progetti di beneficenza. Lo sa bene Sebastiano Somma che ha ricevuto il premio Cappiello Design ideato da Raffaella Cappiello appositamente per la prestigiosa manifestazione che unisce salute e sport. L’attore e conduttore televisivo ha inaugurato infatti la tre giorni di Tennis and Friends conducendo la mattinata dedicata alle scuole scandita dal claim: la Prevenzione è giovane. A lui e alla sua gentilezza d’animo va il prezioso riconoscimento.

Record inoltre per la manifestazione, svoltasi dal 13 al 15 ottobre al Foro Italico, in cui sono stati realizzati oltre 30000 screening. “La prevenzione è fondamentale per avere più salute, quindi meno malati in futuro, per garantire la sostenibilità del nostro servizio sanitario. Ringrazio gli operatori sanitari che in queste giornate si sono messi a disposizione per effettuare esami e screening gratuiti e ringrazio Tennis & Friends – Salute e Sport per l’impegno, a supporto delle Istituzioni al fine di diffondere la cultura della prevenzione, specialmente tra i giovani.

L’attività fisica è importante nella gestione delle principali malattie croniche non trasmissibili: è uno strumento terapeutico per migliorare lo stato di salute fisica e mentale, per assicurare un maggiore benessere della popolazione e una migliore qualità della vita. Questa manifestazione è un segnale di grande attenzione alla prevenzione e dimostra come tutti possiamo contribuire alla tutela della salute individuale e della collettività”, dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

Molti gli Ambassador che hanno partecipato e che sono scesi in campo per la prevenzione, a partire dalla madrina storica, Veronica Maya e dal presidente onorario di Tennis & Friends – Salute e Sport, Nicola Pietrangeli:, Albano Carrisi, Anna Safroncik, Andrea Lucchetta, Beppe Convertini, Carolina Rey, Edoardo Leo, Rosario Fiorello, Gabriella Carlucci, Gimmy Ghione, Marco Tardelli, Marzia Roncacci, Massimiliano Ossini, Max Giusti e Paolo Bonolis.