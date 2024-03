Sinner quando gioca? Ecco dove vedere la prima partita di Jannik al Masters 1000 di Miami

Archiviata la sconfitta nella semifinale di Indian Wells, per Jannik Sinner è tempo di pensare al Masters 1000 di Miami dove partirà da testa di serie N°2, alle spalle di Carlos Alcaraz, che potrà affrontare solo in finale. Il tennista azzurro è già qualificato al secondo turno e quindi avrà qualche giorno in più per recuperare le energie e prepararsi al meglio. Naturalmente l'obiettivo per il classe 2001 è quello di arrivare in fondo, sperando nella frenata ai quarti di Alcaraz, così da poter tentare il sorpasso al secondo posto nel ranking mondiale. Il forfait di Djokovic può dare un buon vantaggio a Jannik che è a caccia della rivincita contro il N°2 spagnolo.

Sinner n.2 del mondo se... Jannik a Miami ha solo un caso (legato anche al risultato di Alcaraz)

Quando giocherà Jannik Sinner a Miami (e contro chi)

Ben 5 italiani (Berrettini, Arnaldi, Sonego, Cobolli e Darderi) giocheranno nel primo turno del torneo della Florida, mentre Sinner e Musetti sono già qualificati al secondo turno. Il Masters 1000 inizierà mercoledì 20 marzo. Jannik Sinner giocherà contro il vincente tra Cachin e un qualificato ancora da scoprire. Non è ancora certo quando giocherà l'azzurro. Presumibilmente tra venerdì 22 e domenica 24 marzo, visto che da lunedì 25 marzo inizierà il terzo turno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'orario è naturalmente ancora da definire.