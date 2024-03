Sinner diventa n°2 al mondo se: cosa deve succedere per superare Alcaraz nel ranking Atp

Jannik Sinner continua la sua rinocrsa al secondo posto della classifica Atp, dove ad oggi c'è Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo è riuscito a mantere negli ultimi mesi la posizione grazie alla vittoria a Indian Wells, in finale contro Medvedev. Il tennista azzurro sta continuando a vincere e ad approdare nelle fasi dinali dei vari tornei, così come sta facendo all'Atp Miami, torneo americano vinto dal russo lo scorso anno. Proprio il cammino nelle fasi finali può cambiare le zone alte della classifica mondiale, ma che si avveri lo scenario è molto difficile.

Cosa deve succedere nell'Atp Miami

Per far sì che Jannik Sinner superi Carlos Alcaraz in classifica durante questo Atp Miami c'è un solo scenario possibile su tutti quelli immaginabili. Punti del ranking alla mano, Alcaraz ne ha vinti 360 lo scorso anno grazie all'approdo in semifinale, mente l'italiano 650 per aver perso in finale contro Medvedev.

Per far sì che avvenga il sorpasso, Alcaraz deve uscire ai quarti di finale e quindi perdere contro Dimitrov nel prossimo turno dell'Atp Miami. Questo farebbe sì che lo spagnolo perda almeno 160 punti nel ranking che lo porterebbe a 8.645. Per permettere il sorpasso in classifica, però, Sinner dovrebbe vincere poi in finale conquistando 350 punti in più rispetto al 2023. Così, con questo aumento del bottino, Jannik arriverebbe a 8.660 e conquisterebbe così il posto alle spalle di Djokovic per 15 punti.

Occhi sul Master di Monte-Carlo

Se i risultati dovessero rimanere invariati e quindi Alcaraz venisse eliminato in semifinale, con Sinner che perderebbbe solo in finale, allora tutti gli occhi sarebbero puntati sul Master 1000 di Monte-Carlo. A questo torneo, tra i due ha preso parte solo l'altoatesino, con lo spagnolo che ha preferito concentrarsi sull'Atp 500 di Barcellona (che ha vinto). Ogni turno superato per Alcaraz a Monte-Carlo, quindi, porterebbe punti in più in classifica che allontanerebbero Sinner. Questo, invece, lo scorso anno è arrivato in semifinale conquistandone 360.

È difficile ipotizzare che il sorpasso avvenga a Monte-Carlo, ma si può cercare di fare delle previsioni che assomigliano più a ipotesi e a tentativi goffi di cartomanzia piuttosto che vere e proprie profezie. Immaginando che Alcaraz si fermi in semifinale sia a Miami che a Monte-Carlo, conquisterebbe 360 punti arrivando a quota 9.165. Sinner, quindi, per superarlo dovrebbe arrivare almeno in finale mettendo da parte i 650 punti che gli permetterebbero di arrivare a quota 9.310 che lo renderebbero numero 2 al mondo.