Sinner centra la prima finale in un Master 1000. A Miami batte Bautista Agut 5-7 6-4 6-4

Jannik Sinner vola alla finale dell'Open di Miami, centrando la prima finale in un Master 1000. Il 19enne azzurro ha battuto lo spagnolo Bautista Agut in tre set con il punteggio di 5-7 6-4 6-4 e conquista così la prima finale di un Masters 1000.

Semifinale Miami Open in diretta: Sinner affronta Bautista Agut

SINNER SHOW Il primo punto è di Sinner, accelerazione bruciante e 0-30 sulla seconda di Bautista. Tre match point...

- 4-5 Lotta serrata. Bautista è sempre nel posto giusto al momento giusto, ma Sinner è avanti

- 4-4 Servizio vincente dello spagnolo e poi errori dell'azzuro. Bautista tenta il recupero

- 4-3 Bautista prova a rialzare la testa e regge fino al 30-30. Poi più niente da fare, grazie a un servizio di Sinner irraggiungibile

- 3-3 Sinner a segno con 3 rovesci letali e un dritto: Bautista in difficoltà e senza margini di risposta

- 2-3 Sinner si risveglia e non concede spazi: spinge lo spagnolo a spedire fuori la risposta.

- 1-3 Crollo Sinner: 11° punto di fila per Bautista. Game da dimenticare per l'altoatesino

- 1-2 Game perfetto per Bautista, con rovescio da record alla prima battuta. Rovescio fuori per Sinner sullo 0-40

- 1-1 Il dritto di Sinner in rete regala il punto allo spagnolo

- 1-0 Sinner parte sottotono e concede un paio di occasioni a Bautista. Che ringrazia. Poi Sinner rimonta e chiude con un dritto vincente

Secondo set

- 6-4 Super Sinner: palla sulla linea e si va al terzo set. Almeno due errori per Bautista nel game, che prima sbaglia un rovescio, poi regala a Sinner l'occasione per smashare.

- 5-4 Sinner si porta di nuovo davanti allo spagnolo, anche grazie a un servizio vincente di Sinner Sul 30-30. Poi palla fuori per Bautista

- 4-4 Scambi molto lunghi e spettacolo. Sinner regge bene ma poi deve arrendersi allo spagnolo. Che vince un game combattutissimo

- 4-3 Ancora troppi errori per l'altoatesino, che va subito sotto per 40-0. Poi recupera con lucidità. A segno con una grande volée, poi dritto e rovescio

- 3-3 Dritto conclusivo di Bautista. Sinner alla battuta precedente ha incrociato con un gran dritto, ma poi ha preso una mezza rete di rovescio

- 3-2 Game infuocato tra i due: Sinner spinge Bautista all'errore e tiene bene sui servizi

- 2-2 Ancora un errore di Sinner: due dritti contro la reta. Anche Bautista ha fatto lo stesso errore una volta, nel corso del game. Sulla rete anche un rovescio di Sinner

- 2-1 Errore di Bautista che regala il game a Sinner: il rovescio va fuori

- 1-1 Sinner sbaglia la volée

- 1-0 Sinner risponde a tono alle battute di Bautista, che manda la palla fuori

Primo set

- 5-7 Bautista si aggiudica il primo set dopo 51 minuti giocati

- 5-6 Tutto da rifare per Sinner: palla contro la rete dopo un rovescio

- 5-5 Ancora Bautista, dopo un dritto fuori traiettoria di Sinner

- 5-4 Finalmente un Sinner grintoso, ancora avanti su Bautista. Stavolta nessun problema col servizio

- 4-4 Per la prima volta è Bautista a dover inseguire Sinner: qualche problema alla battuta, per lui

- 4-3 Sinner si fa più aggressivo e passa avanti dopo un errore

- 3-3 Sinner recupera l'avversario dopo uno scambio molto lungo

- 2-3 Bautista a segno di rovescio

- 3-1 Sinner subisce: sbagliato un dritto

- 1-2: Primo turno di servizio convicente per Sinner che chiude lasciando lo spagnolo a zero

- 2-0: Sinner si procura subito due occasioni per il controbreak ma non le trasforma. Bautista poi tiene il servizio

- 0-1: Jannik parte con il freno a mano e subisce subito il break

- Si comincia: Sinner al servizio

Al via la semifinale del Masters 1000 Miami: riflettori puntati sull'altoatesino Jannik Sinner, approdato per la prima volta in carriera alla semifinale del torneo. Nonostante la giovane età - 19 anni - Sinner ha giocato da protagonista a Miami, strappando da più di un collega delle parole di grande apprezzamento. «È come giocare con Nadal - ha dichiarato il kazako Bublik, dopo essere stato eliminato da Sinner al turno precedente - non è umano», ha concluso. Questa sera - dalle 19:00 - Sinner affronta Bautista Agut.

