Nadal si regala un nuovo yatch da favola: il Sunreef 80 Power

Rafa Nadal salta il torneo di Cincinnati per infortunio, ma non perde la voglia di godersi le cose belle della vita, che include anche gli yacht. Il tennista spagnolo, si sta infatti "regalando" una nuova imbarcazione da favola, un catamarano Sunreef Power personalizzato da 80 piedi, che stanno costruendo per lui. Lo yatch sarà consegnato entro il 2020 con tutte gli allestimenti scelti dallo spagnolo, che ha messo in vendita il suo vecchio yatch.

