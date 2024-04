Sinner: «Essere n.2 al mondo è una sensazione incredibile. Ho giocato molto bene»

Jannik Sinner ieri ha vinto contro Grigor Dimitrov nella finale del Miami Open, secondo Master 1000 della stagione. Il torneo, che segue a Indian Wells, è stato vinto dall'altoatesino che ha sconfitto il bulgaro in due set. Dopo la gara, il classe 2002 ha dimostrato in conferenza tutta la sua felicità per aver raggiunto il secondo posto nel ranking Atp: «Essere numero 2 ovviamente ha un gran significato per me, ne sono felicissimo - ha dichiarato Jannik Sinner in conferenza stampa dopo la vittoria nel Miami Open - Ma l'aspetto più importante è la qualità delle performance che ho espresso qui, specialmente in semifinale e in finale. Non avrei mai pensato di trovarmi in questa posizione, è una sensazione bellissima. Se il primo gennaio mi avessero detto che avrei vissuto questo inizio di stagione, non lo avrei mai creduto».

Una vittoria importante che gli ha permesso di vincere il primo torneo del circuito in carriera, oltre che il premio in denaro e i punti in palo (1000). Questi hanno permesso al tennista classe 2002 di fare un salto in avanti superando Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è stato eliminato nei quarti di finale proprio dal bulgaro che si è arreso al gioco attento di Sinner in finale. Un aumento di 350 punti in classifica per Jannik, che ora ha messo gli occhi su Djokovic ancora in testa al tabellone.

«Non sono un ragazzo da grandi festeggiamenti - ha detto continuato Sinner -.