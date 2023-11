Italia, quanto guadagnano gli azzurri in Coppa Davis? Il montepremi in caso di vittoria

L'Italia potrebbe tornare a fare la storia del tennis italiano. Gli azzurri saranno in campo questo pomeriggio contro l'Australia nella finale di Coppa Davis per replicare l'unico successo della storia azzurra, l'indimenticata vittoria del 1976 in Cile.

Italia-Australia, dove vedere e chi gioca in finale di Coppa Davis: apre Popyrin-Arnaldi, poi Sinner sfida De Minaur

Oltre al prestigio sportivo e alla spinta che un successo potrebbe portare all'intero movimento tennistico azzurro, un'eventuale vittoria a Malaga porterebbe un sostanzioso incasso sia per la Federazione che per i giocatori.

La vittoria contro l'Olanda, nei quarti di finale, è valsa ai tennisti azzurri 860mila euro ciascuno, mentre la Fitp ha incassato 405mila euro.

La semifinale vinta con la Serbia è valsa invece 1 milione di euro a giocatore e 505mila euro per la federazione.

Il montepremi però potrebbe crescere ancora. In caso di vittoria infatti, gli azzurri incasserebbero 1,6 milioni di euro da dividere tra i giocatori, mentre la Federazione guadagnerebbe 833mila euro. Il secondo posto vale invece 1,1 milioni, con 570mila euro per la Fitp.