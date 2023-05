Internazionali d'Italia, Sonego e Alcaraz (che torna numero 1 Atp) brillano. Poi la pioggia ferma la festa

La pioggia è riuscita a rovinare solo in parte la magia del Foro Italico e degli Internazionali: tanto spettacolo nella quarta giornata del torneo, che ha visto il passaggio del turno di Lorenzo Sonego ma soprattutto il debutto assoluto nella Capitale di Carlos Alcaraz, a cui bastava scendere in campo per tornare numero 1 al mondo.

Sonego supera Nishioka sotto il diluvio

Urla di gioia, Lorenzo Sonego. E urla di gioia tutto il campo Centrale, dinanzi alla prestazione tonante del torinese, che supera Yoshihito Nishioka 7-6 6-3 mentre dal cielo viene giù di tutto. La partita viene indirizzata dal primo set, in cui il torinese si porta sul 3-0, poi il nipponico lo riprende ma Lorenzo gli fa il break. Il secondo parziale è una corsa contro la pioggia, che inonda il Centrale. L’urlo finale viene seguito da una scritta significativa sulla telecamera: “Grazie Roma”. Breve ma incisiva. “Sono contento di aver raggiunto il terzo turno, il campo era lento oggi – dice Sonego – Arrivare in semifinale come nel 2021? Voglio dare il meglio, qua ci sono i miei amici e la mia famiglia che mi supportano ogni giorno”.

Alcaraz torna numero 1 ATP

Solo il tempo ci dirà se quella tra Alcaraz e Roma sarà una storia d'amore. Intanto il fuoriclasse spagnolo ha finalmente calpestato la terra rossa del Centrale, battendo in due set il connazionale Albert Ramos Vinolas (6-4 6-1), che nel turno precedente aveva eliminato l’azzurro Francesco Passaro. L’esordio sul campo romano consente ad Alcaraz di tornare numero uno al mondo: non avendo giocato qui un anno fa, non aveva alcun punto da difendere, e ha quindi sorpassato Djokovic, campione uscente. Dopo aver atteso ben tre ore vista la pioggia battente, Carlos parte piano contro Ramos Vinolas, 15 anni più vecchio di lui: il catalano gli fa il break, poi Alcaraz prende le misure del campo e lo recupera. E’ un set tirato, si va sul 4-4; a quel punto il rivale crolla e di fatto finisce la partita. Sotto 3-0 nel secondo parziale, Ramos-Vinolas conquista un game prima che Alcaraz (applauditissimo dal Centrale) finisca la pratica. In conferenza stampa, Alcaraz racconta il primo impatto col campo Centrale: “Mi è piaciuto molto, e non vedo l'ora di sentire il tifo dei romani giorno dopo giorno. Sono veramente contento di aver giocato la mia prima partita qui. A volte sono imprevedibile? Per me è molto buono esserlo, a volte. Sono cresciuto tanto, ora sono molto più forte dell'anno scorso”. Quando gli chiedono perché abbia scritto ‘Forza Roma’, lui risponde: “Non seguo tanto la Serie A, ma ho un amico che ha giocato nella Roma (Gonzalo Villar, ndr) per cui ho visto tante partite dei giallorossi”. La pioggia lo ha fermato, ma Carlos è rimasto calmo: “In quelle tre ore ho visto qualche video, poi la MotoGP col mio coach”. Il rapporto col maestro Juan Carlos Ferrero è molto buono: “E’ come un secondo padre per me, passo più tempo con lui che con mio papà. La nostra è una relazione molto buona”.

Vince Rublev. Per Tsitsipas e gli altri big partite rinviate

Andrey Rublev in mattinata schiaccia Alex Molcan: lo slovacco viene annientato dal russo in un’ora e 19 minuti con un secco 6-3 6-4, nonostante le tante interruzioni per pioggia. Stefanos Tsitsipas si vede sospendere la partita contro Nuno Borges sul 6-4 4-3 (il vincitore della sfida troverà Sonego). Rinviati anche i match di Daniil Medvedev (contro Ruusuvuori) e Taylor Fritz (contro il tedesco Hanfmann); nelle donne, la baby prodigio Coco Gauff dovrà attendere per affrontare la ceca Marie Bouzkova. Così come Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi hanno visto saltare il loro derby, clou del turno serale. La decisione di cancellare le partite rimanenti è stata presa dopo una riunione dell'organizzazione del torneo. Nel singolare, tra maschile e femminile, sono dieci i match cancellati: 3 di questi interrotti e i restanti 7 mai iniziati (tra cui quello dell'azzurro Marco Cecchinato contro Roberto Bautista Agut). Per i possessori del tagliando serale, non essendo stato possibile assistere nemmeno a un set delle partite in programma, la FITP ha previsto forme di rimborso dei biglietti.

Domani il programma ricomincerà alle 11.