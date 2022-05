Internazionali Roma, prequalificazioni: Arnaldi in semifinale. Domani ultima chance per Cecchinato

Il pubblico di Roma attendeva il baby prodigio Luca Nardi e la stella (un po’ offuscata) di Marco Cecchinato, ma è rimasto sorpreso. Il vero protagonista della quinta giornata di prequalificazioni agli Internazionali BNL 2022 è il sanremese Matteo Arnaldi, che batte Nardi 62 16 63 e si guadagna un posto in semifinale. Arnaldi, classe 2001, è uno nato per fare sport (ha praticato nuoto, sci, judo e calcio prima di dedicarsi solo alla racchetta), e come idoli ha scelto due tennisti… bravini: “Djokovic per lo stile di gioco, Nadal per l’aggressività e l’atteggiamento in campo”, ama ripetere. Diplomatosi al liceo scientifico sportivo, Matteo è anche un appassionato di MotoGP e Formula 1.

Cecchinato, domani ultima chance

La vittoria sofferta di ieri contro Francesco Maestrelli aveva lasciato intuire che Marco Cecchinato non fosse troppo in forma. Il palermitano si arrende infatti al romagnolo Francesco Forti (vincente 16 63 76), e domani alle 10.00 affronterà proprio Nardi (l’altro perdente ai quarti di finale) nell’ultima occasione per ottenere una wild card per le qualificazioni. Sorride invece Forti, partito con lo sfavore del pronostico ma che ha mostrato nervi d’acciaio nel tie break, portandosi sul 3-0 ed evitando la rimonta del semifinalista del Roland Garros 2018. In semifinale, giovedì 5 maggio, Forti se la vedrà contro Arnaldi. Giulio Zeppieri, il mancino di Latina sconfitto in rimonta da Francesco Passaro 46 60 62, e Gian Marco Ferrari, ko in meno di un’ora contro Giovanni Fonio (63 62), si affronteranno domani nell’altra sfida tra perdenti. Domani sarà anche il momento dei quarti di finale del singolare femminile: occhi puntati sul confronto generazionale tra la veterana Federica Di Sarra (31 anni) e la baby prodigio Eleonora Alvisi (19), pugliese come Flavia Pennetta e Roberta Vinci, delle quali intende seguire le orme.