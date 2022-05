Internazionali 2022, Passaro e Arnaldi conquistano il main draw

Nella carriera di Francesco Passaro e Matteo Arnaldi, il 5 maggio d’ora in poi sarà una data da festeggiare. Non si conquistano tutti i giorni le wild card per il tabellone principale degli Internazionali d’Italia: i due giovani tennisti, perugino il primo e sanremese il secondo, ci sono riusciti sotto la fastidiosa pioggerellina che ha appesantito la terra rossa del Foro Italico. L’età è la stessa (sono nati entrambi nel 2001), ma il cammino che li ha portati fino al main draw, dove si misureranno contro i più forti tennisti del pianeta, è ovviamente diverso. Passaro se l’è vista contro Giovanni Fonio, piegato in due set 6-4 6-3, e ha confermato quindi la rapida ascesa vista già all’ultimo Challenger di Sanremo, dove si è arreso solo in finale contro un campioncino del calibro di Holger Rune, futura superstar. L’augurio, finora espresso a bassa voce, è che Francesco ripercorra il più possibile la strada del suo compaesano Francesco Cancellotti, che negli anni Ottanta raggiunse la 21esima posizione nel ranking mondiale.

APPROFONDIMENTI TENNIS Nardi: «Roma, ti regalerò un bel tennis» TENNIS Tennis, Djokovic: «Ho il cuore spezzato per Becker» TENNIS Djokovic-Berrettini, quarti di finale Us Open

DA SANREMO CON FURORE

Gli addetti ai lavori Matteo Arnaldi lo conoscono da tempo, ma ora il talento ligure potrà essere ammirato da tutti. Lui, che adora Djokovic per lo stile di gioco ma gli preferisce Nadal per l’aggressività, ha ottenuto la sua wildcard battendo (senza soffrire troppo) Francesco Forti 6-3 6-3: e pensare che fino a pochi anni fa aveva cambiato un sacco di sport, dal judo al calcio! Gli sconfitti Forti e Fonio raggiungono invece Luca Nardi e Gian Marco Ferrari alle qualificazioni. Arnaldi e Passaro, infine, vincendo insieme il tabellone del doppio maschile hanno conquistato la wild card per il main draw (che nel femminile è andata a Claudia Giovine e Anastasia Grymalska).