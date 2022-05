Tennis, Djokovic: «Ho il cuore spezzato per Becker»

Non si fermano le reazioni del mondo del tennis dopo l'arresto di Boris Becker. Due anni e mezzo, la condanna per bancarotta ha scosso gli sportivi. Soprattutto quelli più legati all'ex campione tedesco. Tra i tennisti più coinvolti emotivamente a questa storia c'è Novak Djokovic. Il tennista serbo ha detto di avere il "cuore spezzato" per la situazione che ha coinvolto il suo ex allenatore e amico. Come riporta Rmc Sport, Djokovic è rimasto colpito dalla condanna di Becker, l'allenatore che lo ha seguito dal 2013 al 2016. «Prego per lui». Così Djokovic ha commentato alla notizia che va oltre lo sport e finisce direttamente nella cronaca: «Ho il cuore spezzato per lui. E' un amico da molto tempo, mi ha allenato per tre anni, lui è una persona che considero vicina a me e ha contribuito molto ai miei successi in carriera. Come amico - ha concluso Djokovic - sono molto triste per lui»