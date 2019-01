Doha, Djkovic ko in semifinale con Bautista Agut

Novak Djokovic ko in semifinale al torneo Atp 250 di Doha (cemento, montepremi 1.313.215 dollari). Il serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, cede allo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 24 del ranking Atp e 7 del seeding, con il punteggio di 3-6, 7-6 (8-6), 6-4 in due ore e 35 minuti. Bautista Agut affronterà domani per il titolo il vincente del match tra l'azzurro Marco Cecchinato, numero 20 del mondo e 4 del tabellone e il ceco Tomas Berdych, numero 71 Atp. © RIPRODUZIONE RISERVATA