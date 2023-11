Djokovic sconfitto da Sinner, la vendetta di Burioni: «Prima dose»

Mercoledì 15 Novembre 2023, 14:03 - Ultimo aggiornamento: 14:04

Roberto Burioni contro Novak Djokovic. Il virologo, noto per le sue battaglie contro i novax, ha scherzato dopo la vittoria di Jannik Sinner alle Atp Finals contro il numero uno al mondo. E proprio al serbo è diretto il messaggio, con foto, di Burioni che a poche ore dal successo del tennista azzurro ha scritto a Djokovic: "Prima dose" facendo riferimento al fatto che Djokovic non sia vaccinato contro il Covid. Intatno alle Finals di Torino, dopo la straordinaria vittoria su Nole, Sinner tornerà in campo domani contro Holger Rune.