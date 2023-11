Sinner si qualifica in semifinale se... Cosa deve succedere e le possibili combinazioni delle Atp Finals

La vittoria che attendeva da tempo è arrivata e nel palcoscenico più prestigioso: alle Atp Finals di Torino, il torneo dei «maestri», Jannik Sinner ha sconfitto per la prima volta Novak Djokovic, numero 1 del ranking mondiale. Il giovane talento azzurro ha vinto in tre set con il punteggio di 7-5, 6-7 (5), 7-6 (2), accendendo di entusiasmo un Pala Alpitour gremito in ogni ordine di posti. «Non esiste un posto più bello per battere il numero 1 al mondo» ha detto Jannik alla fine del match.

Sinner dopo la vittoria su Djokovic: «È stata una montagna russa». Il serbo: «Il suo coraggio ha fatto la differenza»

Le combinazioni

La partita è stata equilibrata. I due si sono affrontati da subito a viso aperto. Servizi spesso decisivi e bordate da fondo campo. Basti pensare che all'inizio del primo set non si è praticamente giocato: battute vincenti una dopo l'altra da ambo le parti. Solo al sesto game Sinner ha messo a segno il primo 'vincentè in uno scambio. La partita è filata via fino al 6-6. Il pubblico in fibrillazione. Ma Sinner non può ancora festeggiare la qualificazione alle semifinali delle ATP Finals nonostante sia molto più vicino.

- batte Rune e Hurkacz sconfigge Djokovic, (passano Sinner con primo e Djokovic secondo)

- perde contro Rune in due set, Djokovic batte Hurkacz in tre set (passano Rune come primo e Sinner come secondo)

- perde con Rune in tre set e Djokovic sconfigge Hurkacz in tre set (passano Rune come primo e Sinner come secondo)