Berrettini-Krajinovic, diretta finale Atp Queen's: 3-2

Quarta finale consecutva sull'erba per Matteo Berrettini, che all'Atp Queen's affronta Krajinovic (48 al mondo, già battuto dall'azzurro in finale nel 2019 a Budapest) per cercare di ripetersi. Dopo la vittoria a Stoccarda il tennista romano sogna un altro trionfo a pochi giorni da quell'appuntamento che ha in testa così come lo stesso ha spiegato dopo aver vinto la semifinale.

LA DIRETTA

15:04 Si prende il break Matteo, dopo esserci andato vicinissimo all'inizio della partita. Mette sotto pressione Krajinovic che con il rovescio commette un errore di troppo, Berrettini prima la taglia, attacca sotto rete, e chiude questo game. Portandosi avanti sul 3-2.

Va sul 2-2 Matteo, che mantiene il servizio.