Internazionali di Roma, Binaghi: «Salvo imprevisti, contiamo di ricominciare a settembre»

Ultimo aggiornamento: 16:50

Direttamente da SuperTennis, il presidente Binaghi : “Parleremo con il ministro Spadafora per vedere come potremo far godere alle persone di questo grande spettacolo“. Il presidente di Federtennis è ottiista sulgli Internazionali BNL d’Italia dopo il rinvio causa emergenza coronavirus . L’intero circuito ATP è ancora fermo e Binaghi intravede una possibilità per ll torneo di Roma: “Salvo sconvolgimenti, andremo a riorganizzare gli Internazionali BNL d’Italia tra la metà e la fine di settembre – ha spiegato Binaghi -. Una grande novità sarà rappresentata dai campionati a squadre che organizzeremo d’estate“. Poi sulle proposte di riforma: “Bisognerebbe unificare non solo Atp e Wta, ma anche l’ITF. Ci vorrebbe un unico riferimento per il tennis mondiale e Gaudenzi potrebbe essere la persona giusta per guidarlo“.