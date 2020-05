Berrettini: «Giocherò il mio primo match a settembre»

«Se tutto è ok giocherò la prima partita ufficiale a metà settembre». Lo afferma Matteo Berrettini, numero 8 del mondo nella classifica Atp. Per essere in grado di affrontare un torneo, serve almeno «una decina di giorni, ma senza pretendere di avere già il ritmo di partita e di gestire la tensione». Quanto al tennis a porte chiuse, «non credo che potremo evitare questo scomodo passaggio», ammette sconsolato. © RIPRODUZIONE RISERVATA