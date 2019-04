Berrettini fa festa: «Una vittoria per Santopadre e per mio padre»

La gioia del romano, Matteo Berrettini, nel discorso di premiazione. «Sono molto felice per questo successo. Faccio i complimenti al mio avversario perché io so quanto sia difficile rientrare dopo un infortunio. Sono davvero soddisfatto perché non ero arrivato qui con grandi ambizioni: voglio ringraziare il mio coach Vincenzo Santopadre, mio fratello Jacopo e tutti quelli che mi hanno supportato in questa settimana. Dedico questa vittoria a mio padre».

Infine: «L'anno scorso qui mi sono storto una caviglia, stavolta è andata decisamente meglio». Con questo secondo titolo l'azzurro salirà al n.37 nel ranking Atp.