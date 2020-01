Australian Open, la Trevisan supera la Bouchard, per la prima volta è nel tabellone principale

Per la prima volta in carriera Martina Trevisan, numero 154 del ranking mondiale, ha conquistato un posto nel tabellone principale degli Australian Open. Nella quarta giornata delle qualificazioni del primo Slam del 2020 sul cemento di Melbourne Park la 26enne fiorentina ha sconfitto al turno decisivo per 6-4 6-3 la canadese Eugenie Bouchard, ora numero 211 Wta ma che in questo torneo è stata semifinalista nel 2014. Eliminata, invece, Giulia Gatto Monticone: la 32enne torinese, numero 150 del ranking mondiale, ha ceduto per 6-1 6-3 alla britannica Harriet Dart, numero 169 Wta. Sabato toccherà ad Elisabetta Cocciaretto, semifinalista due anni fa nel torneo junior: la giovane tennista di Porto San Giorgio, numero 168 del ranking mondiale, si giocherà l'ingresso nel tabellone principale con la ceca Tereza Martincova, numero 132 Wta e 23esima testa di serie delle «quali». © RIPRODUZIONE RISERVATA