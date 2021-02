Australian Open, super Errani: travolta Venus Williams. Giorgi eliminata, ok Djokovic

Una grande Sara Errani si qualifica per il terzo turno degli Australian Open. Sul cemento di Melbourne la 33enne romagnola, numero 134 del mondo, ha battuto Venus Williams (n. 81) per 6-1 6-0. Venus ha anche accusato un problema alla caviglia durante la partita ma ha continuato a giocare nonostante le difficoltà. Ora Errani affronterà la 35enne taiwanese Su-Wei Hsieh, n.71 del mondo, che a sorpresa ha eliminato in due set (6-3, 6-2) la canadese Bianca Andreescu, n.8 del ranking.

«Sono molto contenta anche se non mi piace vincere così: dopo il suo infortunio è stato complicato continuare a giocare - ha commentato dopo la partita a Supertennis tv -. È una grandissima campionessa ed è un onore giocare con lei». Era dagli Us Open del 2015 che Errani non raggiungeva il terzo turno in uno Slam.

Fuori Giorgi, Djokovic avanti in 4 set

Eliminata invece Camila Giorgi, che era l'altra italiana ancora in gara nel tabellone femminile. La marchigiana ha perso contro la polacca Iga Swiatek, testa di serie numero 15, ol punteggio di 6-2 6-4 in un'ora e 20'. Avanza al terzo turno invece Serena Williams, che ha liquidato 6-3 6-0 la serba Stojanovic. Fuori la cena Kvitova, battuta dalla romena Cirstea 6-4 1-6 6-1.

Tornando al tabellone maschile, Djokovic va avanti in quattro set contro il francese Tiafoe: finisce 6-3, 6-7 (3), 7-6 (2), 6-3. Si qualifica per il terzo turno anche Thiem, numero 3 del mondo, che ha eliminato Köpfer in tre set (6-4, 6-0, 6-2). Wawrinka eliminato da Focsovics in cinque set, Raonic e Schwartzmann avanzano.

