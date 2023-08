Lazio, ecco Rovella: selfie e autografi con decine di tifosi a Fiumicino per il nuovo centrocampista di Sarri

La giornata di oggi era considerata quella determinante per il via libera sia per Rovella che per Pellegrini e così è. La Lazio è pronta ad accogliere altri due acquisti e uno, ovvero il centrocampista, stamani attorno alle ore 10 è sbarcato all'aeroporto di Fiumicino. Subito tanti selfie e autografi per Rovella, che ora è atteso da tifosi che si sono presentati come già accaduto per Isaksen con tanto di sciarpe. L'ormai ex Juventus domani svolgerà le visite mediche al Paideia International Hospital, dopodiché potrà firmare il contratto quinquennale che lo legherà alla Lazio. Sarri freme per averlo subito a disposizione assieme a Pellegrini.