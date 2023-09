Lazio, Pedro: «Bello trovare l'Atletico, ma avrei preferito il Barcellona». Le idee di Sarri per l'esordio in Champions League

Dopo il brutto ko dell’Allianz Stadium contro la Juventus, Sarri pretenderà al più presto un’inversione di rotta dalla sua squadra. Polemiche a parte, la Lazio a Torino si è sfaldata troppo facilmente in più occasioni, dimostrando cali di concentrazione che già stanno allarmando il tecnico in questo inizio di stagione. Il Comandante non aveva mai cominciato con tre ko nelle prime quattro partite di Serie A, nemmeno nel 2014-15 con l’Empoli, per questo da qui in avanti comincerà a chiedere di più ai suoi, a partire dall’esordio di domani sera in Champions League contro l’Atletico Madrid.

Lazio, le parole di Pedro

Intanto in vista della sfida con i Colchoneros ha detto la sua Pedro. Il veterano spagnolo, pronto a tornare a giocare in Champions dopo quattro stagioni, si è espresso così a RTVE: «Sono felice di sfidare una squadra spagnola come l'Atletico, ma avrei preferito affrontare il Barcellona, sarebbe stato molto bello. I catalani si sono rinforzati. Ho molti amici lì e in generale in Liga, martedì (domani, ndr) ne ritroverò alcuni. Al Barça auguro tanta fortuna e anche a Xavi, che è uno dei miei migliori amici». Infine Pedro ha parlato anche del trasferimento di Joao Felix in Catalogna: «A volte è complicato adattarsi a un'altra idea di calcio però nel Barcellona ci riuscirà. È un peccato che non lo abbiamo visto all'Atletico. Busquets, Jordi Alba e Messi? Sono molto felici e stanno vincendo praticamente tutte le partite.

In arrivo le prove tattiche in ottica Atletico Madrid: le idee di Sarri

Hanno fatto una buonissima scelta».L’esterno scalpita per tornare in campo nella sua adorata Champions League, ma al momento è destinato a un’altra panchina. In attesa delle prove tattiche odierne,sembra intenzionato a confermare quasi in blocco l’11 iniziale visto con la Juventus.dovrebbe recuperare dai problemi all’occhio. A centrocamporischia il posto non solo con, ma anche con, che comunque insidia di nuovosulla mezzala destra. Davantiavrà un’altra chance per sbloccarsi, mentre ai suoi latisono in vantaggio sue unche scalpita per il ritorno nell'Europa che conta.