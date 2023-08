Lazio, rifinitura anti-Genoa: Sarri riflette sulla difesa e Pedro ancora non si allena. Gilardino lancia Malinovskyi

Si chiude la seconda rifinitura della stagione per la Lazio. Dopo il ko contro il Lecce, Sarri ha chiesto una risposta importante alla sua squadra per non mancare l'appuntamento davanti a un Olimpico con circa 40mila spettatori. Per il tecnico sarà opportuno dare un segnale di ripresa dopo la rimonta subita al Via del Mare nella stessa maniera di gennaio scorso. Ora nel mirino c'è il Genoa di Gilardino, contro il quale il Comandante biancoceleste avrà a disposizione quasi tutta la rosa tranne un esterno.

Lazio, le probabili scelte di Sarri. Pedro non si allena ancora

Si tratta di Pedro. Lo spagnolo anche oggi non si è allenato col gruppo e con ogni probabilità non farà parte della convocazione in vista del match contro i rossoblù. Al suo posto è stato aggregato di nuovo Gonzalez (già da ieri). Nonostante ciò, Sarri non sembra intenzionato a cambiare molto dalla cintola in su, mentre in difesa potrebbero esserci novità. In porta come al solito toccherà a Provedel. Sulle fasce Hysaj scalpita per tornare sull'out mancino comportando lo spostamento di Marusic a destra e costringendo Lazzari alla panchina. In mezzo invece Patric cerca una conferma a scapito di Casale per giocare al fianco di Romagnoli. Sulla linea mediana Kamada, Cataldi e Luis Alberto dovrebbero scendere ancora in campo dal 1', così come Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile. Gilardino invece punterà su Retegui e soprattutto sull'esordio in rossoblù di Malinovskyi.

Probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Pedro, Marcos Antonio.

Diffidati: -

Squalificati: -

Genoa (3-4-2-1): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Strootman, Thorsby, Martin; Malinovskyi; Gudmundsson; Retegui. All.: Gilardino.

Indisponibili: Messias, Pajac, Vogliacco, Melegoni,

Diffidati: -

Squalificati: -