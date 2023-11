Gianni Elsner torna on air, la voce laziale amata da tutti

L'intelligenza artificiale ha fatto "rivivere" i Beatles, riportando in sala la voce di John Lennon e la chitarra di George Harrison per incidere con Paul McCartney e Ringo Starr "Now and Then". Un'intelligenza meno sofisticata, ma più romantica, da stamattina riporterà nell'etere. Alle 10 la voce del conduttore, scomparso nel 2009 a soli 69 anni, tornerà ad essere diffusa da Radio Roma Sound Fm 90 su iniziativa del suo editore, Nicola Caprera, che grazie all'opera certosina di Marco Troiani, ascoltatore e fan di Elsner, ha recuperato centinaia di file audio. Torna in onda un 5 novembre, stessa data di quel lontano 1976 che vide l'esordio su Radio Luna di "Te lo faccio vedere chi sono io", dal titolo di una canzone di Piero Ciampi. Pietra miliare della "talk radio" romana, ovvero della radio dove la musica fa da stacco alle parole e non viceversa. Chiacchiere sulla Lazio, della quale il meranese Elsner si innamorò perdutamente anche grazie al suo amico Luciano Re Cecconi, riuscendo ad essere apprezzato anche dai romanisti. Un'impresa nella città più faziosa d'Italia in fatto di derby. Non solo calcio, Elsner promosse decine di iniziative culturali e di solidarietà. Come la mobilitazione per ricostruire il teatro Petruzzelli di Bari distrutto da un incendio . E come l'adozione a distanza dei bambini del Paraguay, i "bambuccini", diventati più di 20mila. Da oggi, ogni domenica, Gianni torna on air dov'è sempre rimasto.