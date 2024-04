Sinner-Struff, quando si gioca, orario e dove vedere gli ottavi dell'Atp di Montecarlo. Il precedente favorevole a Jannik

Neanche il tempo di liquidare in un'ora e 14' Sebastian Korda, che Jannik Sinner ha già la testa al prossimo obiettivo: strappare il pass per i quarti e riavvicinare quel secondo posto nel ranking Atp che ha già perso virtualmente avendo scalato più punti rispetto ad Alcaraz. Lo spagnolo però si è ritirato e non guadagnerà altri punti, mentre Jannik ha la possibilità, in caso di semifinale, di risalire al n.2. Agli ottavi sfiderà Jan-Lennard Struff.