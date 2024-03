Sinner, orario e dove vedere il match del Masters 1000 contro l'olandese Griekspoor

Jannik Sinner torna in campo dopo aver vinto nel secondo turno del Masters 1000 di Miami contro Andrea Vavassori. Il gioiello azzurro ha vinto il derby italiano in due set (6-3, 6-4), dopo che il match era stato sospeso per maltempo. Jannik non ha perso il focus e ha portato a termine il lavoro, assicurandosi il passaggio ai sedicesimi di finale dove affronterà l'olandese Tallon Griekspoor (N°25 nel ranking Atp).