Roma-Napoli: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming

Il tour de force per la Roma è cominciato nel peggiore dei modi, con il Bologna che ha vinto in casa contro i giallorossi, mentre ora ad affrontare i giallorossi allo Stadio Olimpico c'è il Napoli. Gli azzurri arrivano alla 17ª giornata di Serie A dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Frosinone. La sconfitta non è andata giù ai tifosi, con il club che si è ritrovato nel bel mezzo delle polemiche. La partita di domani, qundi sarà ncessaria per riscattare l'onore di entrambe le squadre che hanno un solo obiettivo finale: arrivare in Champions Legaue.

