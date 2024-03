Roma, Lukaku e la voglia di restare: «Devo essere intelligente...». Ecco quanto costa riscattarlo (tra cartellino e ingaggio)

Ride Romelu Lukaku. Ride perché gli hanno chiesto del riscatto e lui ha preferito dare una risposta di circostanza. Quella che non avrebbe voluto pronunciare ma ha dovuto per tenere calmi il Chelsea, i romanisti e Dan Friedkin: «Conoscete bene le polemiche che ci sono state in Inghilterra. Devo essere intelligente…», ha detto. Lo scorso anno, quando era un calciatore dell’Inter, in un’intervista rilasciata a Capodanno ha detto chiaramente: «Spero di restare». Allora i nerazzurri hanno cominciato a trattare con gli inglesi sulla base di un riscatto a 25 milioni. Denaro insufficiente, perché all’epoca il costo del cartellino era fissato a 40. Inoltre, avrebbero dovuto garantire al belga un contratto da 12 milioni a stagione per 4/5 anni. Insomma, un’operazione da 100 milioni. Troppi e allora Marotta ha provato a strappare un altro anno di prestito. Il Chelsea non ha acconsentito e ha provato fino all’ultimo a piazzarlo, ma nessun club, Juventus compresa, è arrivato a dama.