Mondiale sport acquatici a Doha: il programma, tutti gli italiani in gara e dove vederli

Il Mondiale degli sport acquatici continua a Doha, dopo che Marsaglia e Tocci hanno conquistato la medaglia di argento nei tuffi. Punteggio di 384.24 per la coppia italiana, che si è posizionata alle spalle di quella cinese, unica con più di 400 punti. Scende in acqua anche il Setterosa per cercare di battere il Sud Africa e andare avanti nel girone. Ecco le informazioni sugli italiani in gara, dove vederli, il programma e chi scende in acqua.

Mondiale sport acquatici a Doha, argento di Tocci e Marsaglia nei tuffi con 384.24 punti