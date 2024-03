Milano-Sanremo: dove vederla in tv e streaming, orario e il programma completo della gara

La Milano-Sanremo è pronta ad aprire la stagione del ciclismo con la sua imprevedibilità ed enigmaticità. La gara, che quest'anno partirà per la seconda volta dal 1965 da Pavia, è in grado di regalare i risutlati più diversi tra loro prmettendo ogni tipo di strategia agli atleti in corsa. I 288 chilometri offriranno di sicuro grande spettacolo per tutti gli appassionati che, dopo i primi 45km di piana, vedranno il percorso tornare sul suo classico tracciato, con il passo del Turchino, e dopo una lunga discesa la sequenza dei capi da affrontare.

