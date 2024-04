Manchester City-Real Madrid: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Dopo il match spettacolare dell'andata al Bernabeu (3-3), Manchester City e Real Madrid si affrontano per il secondo atto dei quarti di Champions League. Mercoledì all'Etihad Stadium va in scena il ritorno tra la squadra di Guardiola e quella di Ancelotti con in palio il pass per la semifinale. Il City vuole difendere il titolo conquistato l'anno scorso, il Real vuole tornare a vincerlo. Partita in perfetto equilibrio che costringerà entrambe le squadre a provare a vincere, per non portare la gara ai tempi supplementari. Pep dovrebbe confermare Kovacic dal 1' al posto di De Bruyne. Ancelotti, invece, dovrebbe schierare Valverde dall'inizio dopo lo splendido gol dell'andata.