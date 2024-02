Lecce-Fiorentina: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

Lecce-Fiorentina apre la ventitreesima giornata di Serie A. Le due squadre arrivano diverse rispetto a qualche settimana fa, con i salentini che hanno riabbracciato i calciatori che erano impegnati in Coppa d'Africa. La viola, invece, ha preso dalla Roma in prestito Andrea Belotti, che approfa al Franchi in prestito. Possibile anche un suo esordio in questa prima giornata, con l'ex giallorosso che era partito molto bene a inizio campionato. Le informazioni su Lecce-Fiorentina, dove vederla, le probabili formazioni e a che ora.

