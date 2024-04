Juventus-Fiorentina: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Il big match della domenica di Serie A sarà quello tra Juventus e Fiorentina, una delle sfide più sentite del calcio italiano in termini di rivalità sportiva. I bianconeri arrivano dalla sconfitta quasi allo scadere con la Lazio nell'ultimo turno, ma in settimana hanno superato gli stessi biancocelesti in Coppa Italia, riprendendo fiducia. La Viola, invece, piange ancora Joe Barone e probabilmente ha sentito il contraccolpo, andando ko in casa contro il Milan. Allegri ritrova la coppia Chiesa-Vlahovic anche in campionato dopo la squalifica del serbo nell'ultimo turno.