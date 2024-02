Inter-Atletico Madrid, niente rigore per il fallo di mano di Molina: cosa è successo

Inter-Atletico Madrid scatena già le polemiche con i giocatori e i tifosi nerazzurri che hanno chiesto a gran voce un calcio di rigore. L'episodio avrebbe potuto cambiare la partita, ma l'arbitro non è stato dello stesso avviso dopo il tocco di mano in area di Molina. L'ex Udinese, infatti, aveva toccato il pallone con l'avambraccio sinistro, ma per il Var non era stato un episodio da controllare.

L'Uefa svela la nuova Champions: solo i migliori club e campionati stravolti, ecco lo show