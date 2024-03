Infortunio Kvaratskhelia, si ferma durante la gara con la Georgia: quante partite salta e come sta

Khvicha Kvaratskhelia fa tremare i tifosi del Napoli con l'infortunio muscolare rimediato nella partita valida per le qualificazioni dell'Europeo 2024 con la sua Georgia. Mentre era impegnato con la Nazionale contro la Grecia, il numero 77 ha dato forfait nel finale di gara, chiedendo di essere sostituito al 108'. Uno stop che ha spaventato i tifosi del Napoli che hanno seguito i minuti finali della gara col fiato sospeso.

Come sta e quante partite salta Kvaratskhelia

Kvara ha accusato un problema all'inguine della coscia sinistra. Non si conosce ancora bene l'entità dell'infortunio dell'attaccante esterno che verrà valutato nei prossimi giorni, con il calciatore che è atteso a Villa Stuart, clinica romana dove vengono visitati solitamente i giocatori del Napoli. Di sicuro Kvaratskhelia salterà la partita di questo fine settimana contro l'Atalanta, scontro importante per la Champions League. In dubbio, invece, la trentunesima giornata contro il Monza.