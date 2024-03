Fiorentina-Roma: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

La ventottesima giornata di Serie A è quella che comincia a delineare la corsa alla prossima Champions League con diversi scontri interessanti come Fiorentina-Roma. I giallorossi scendono in campo dopo la bella vittoria maturata in Europa League contro il Brighton giovedì sera. Quattro gol rifilati al maestro De Zerbi, che ha incontrato quello che idealmente è il suo allievo: Daniele De Rossi. Beltran e compagni, invece, hanno faticato a ottenere una vittoria insperata contro il Maccabi Haifa in Conference League, con la rete del 4-3 finale che è arrivata al 94'.

De Rossi è mister futuro: si fa largo l’ipotesi di un rinnovo biennale per il tecnico per il tecnico della Roma