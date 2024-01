De Rossi alla Roma, come giocherà? La difesa a 4, i modelli Spalletti e Luis Enrique e lo staff tecnico: ecco cosa sappiamo

Daniele De Rossi alla Roma, ci siamo. Il giallorosso nel destino. Prima o poi doveva arrivare la chiamata, o almeno era questa la sensazione: è successo così all'impovviso, nel giorno in cui i Friedkin hanno deciso di cacciare Mourinho. Prendere il posto dello Special One non è semplice, lo ricorda anche Rafa Benitez all'Inter, per esempio, mandato via dopo la vittoria del Mondiale per Club sei mesi dopo il suo insediamento.

Daniele De Rossi, chi è il prescelto dopo l'esonero di Mourinho