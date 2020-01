Rugby: azzurri, azzurre e azzurrini, tutto il Sei Nazioni in tv su DMax. Eurosport e Facebook. Il calendario completo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Nazionale maggiore su Dmax per il settimo anno consecutivo. L'Italdonne su Eurosport. La Nazionale Under 20 all'avventura, con la sicurezza quantomeno di vedere le due gare interne su Facebook. Il Sei Nazioni si fa in tre sul piccolo (e piccolissimo, per chi utilizzerà uno smartphone) schermo e, anche quest'anno, sarà un bel vedere, sperando ovviamente di esultare per i risultati sportivi oltre che godere dello spettacolo che sarà offerto.In ordine cronologico e non partiamo certo da una buona notizia: il match tra le Under 20 di Galles e Italia che apre la triplice trasferta nella terra dei Dragoni (oggi, 31 gennaio, 20.35 italiane) non avrà copertura televisiva. Così sarà, salvo movimenti in extremis delle federazioni straniere, anche nelle altre due uscite all'estero di Garbisi e compagni. Al contrario, è prevista la diretta sull'account Facebook della Federazione Italiana Rugby per le gare contro Scozia e Inghilterra, così come solitamente avviene per i match del Top 12, il campionato italiano.Il 1° febbraio, alle 15, inizia la diretta sul canale 52 del digitale terrestre di Dmax e in streaming sulla piattaforma Dplay del confronto tra le nazionali dei grandi. Telecronaca come sempre affidata ad Antonio Raimondi e Vittorio Munari, che racconteranno quella partita più le altre quattordici dell'intero torneo. Nuovo format, invece, per "Rugby Social Club", quest'anno con il suffisso "Fuori Classifica": il contenitore del rugby sull'emittente del gruppo Discovery commenterà con Daniele Piervincenzi e Paul Griffen il Sei Nazioni azzurro e quello delle altre contendenti.Domenica 2 febbraio, dalle 13.50, l'ultimo round tra gallesi e italiani con la sfida tra le squadre femminili su Eurosport 1. Il canale offrirà tutto il torneo dell'Italdonne di Andrea Di Giandomenico. Il resto della competizione in rosa troverà spazio su Eurosport Player. Dunque su Internet.Troppa carne al fuoco? E allora fate affidamento sullo specchietto che segue. "Da ritagliare e conservare", come leggevano coloro i quali oggi vantano qualche capello bianco.(Ora italiana).Sabato 1/2/2020Galles-Italia, ore 15 (calcio d'inizio ore 15.15), DmaxIrlanda-Scozia, ore 17.45, DmaxDomenica 2/2/2020Francia-Inghilterra, ore 15.45 (calcio d'inizio ore 16), DmaxGalles-Italia FEMMINILE, ore 13.50, Eurosport 1Sabato 8/2/2020Irlanda-Galles, ore 15 (calcio d'inizio ore 15.15), DmaxScozia-Inghilterra, ore 17.45, DmaxFrancia-Italia FEMMINILE, ore 20.50, Eurosport 1Domenica 9/2/2020Francia-Italia, ore 15.45 (calcio d'inizio ore 16), DmaxVenerdì 21/2/2020Italia-Scozia UNDER 20, ore 19, www.facebook.com/FederugbySabato 22/2/2020Italia-Scozia, ore 15 (calcio d'inizio ore 15.15), DmaxGalles-Francia, ore 17.45, DmaxDomenica 23/2/2020Inghilterra-Irlanda, ore 15.45 (calcio d'inizio ore 16), DmaxItalia-Scozia FEMMINILE, ore 18, Eurosport 1Sabato 7/3/2020Irlanda-Italia, ore 15 (calcio d'inizio ore 15.15), DmaxInghilterra-Galles, ore 17.45, DmaxDomenica 8/3/2020Scozia-Francia, ore 15.45 (calcio d'inizio ore 16), DmaxIrlanda-Italia FEMMINILE, ore 13.50, Eurosport 1Sabato 14/3/2020Galles-Scozia, ore 15 (calcio d'inizio ore 15.15), DmaxItalia-Inghilterra, ore 17.45, DmaxFrancia-Irlanda, ore 20.45 (calcio d'inizio ore 21), DmaxDomenica 15/3/2020Italia-Inghilterra FEMMINILE, ore 14.20, diretta Eurosport Player, differita Eurosport 1 alle 22Italia-Inghilterra UNDER 20, ore 18.30, www.facebook.com/FederugbyN.B.: tutti gli altri match del Sei Nazioni femminile sono disponibili su Eurosport Player