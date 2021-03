Italia rugby diretta live Sei Nazioni, oggi ultimo atto: a Murrayfield Scozia arcifavorita, Federico Mori debutta da titolare

Italia - Scozia rugby oggi 20 marzo 2021 diretta live Sei Nazioni

Cala il sipario di quello che rischia fortemente di diventare il Sei Nazioni più triste dell'Italia: oggi alle 15.15 sul prato di Murrayfield non c'è alcuna speranza di impedire la 32a sconfitta di seguito dell'Italia candidatissima a intascare l'11° cucchiaio di legno (Wooden spoon), l'ignominioso e invisibile trofeo riservato alla squadra che perde tutte le partite, il che è capitato appunto, considerata l'inevitabile legnata odierna, nella metà delle 22 edizioni del Torneo più vecchio del mondo che dal 2000 ha accolto anche gli azzurri. Ovvero 110 partite, sempre compresa quella di oggi, in cui l'Italia ha alzato le braccia al cielo solo in 12 occasioni, più un pareggio, che nel rugby, diceva il leggendario irlandese Willie John McBride, è appassionante come "un bacio in bocca alla sorella".

Paolo Ricci Bitti

Il calendario, quinto e ultimo turno Sei Nazioni: oggi alle 15.15 Scozia-Italia (DMax canale 52), alle 17.45 Irlanda-Inghilterra (MotorTrend canale 59), alle 21 Francia-Galles (MotorTrend, canale 59).

Classifica Six Nations Guinness: Galles 19 (+63); Irlanda 11 (+34); Francia 10 (+39)*; Inghilterra 10 (+5); Scozia 6 (+1)*; Italia 0 (-142).

Le formazioni

Scozia: 15 Sean Maitland, 14 Darcy Graham, 13 Huw Jones, 12 Sam Johnson, 11 Duhan van der Merwe, 10 Stuart Hogg (cap), 9 Scott Steele, 8 Matt Fagerson, 7 Hamish Watson, 6 Jamie Ritchie, 5 Grant Gilchrist, 4 Sam Skinner, 3 Zander Fagerson, 2 David Cherry, 1 Rory Sutherland.

A disp. 16 George Turner, 17 Jamie Bhatti, 18 Simon Berghan, 19 Alex Craig, 20 Nick Haining, 21 Ali Price, 22 Jaco van der Walt, 23 Chris Harris

All. Scotland: Gregor Townsend

Italia: 15 Edoardo Padovani, 14 Mattia Bellini, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Federico Mori, 11 Montanna Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Michele Lamaro, 7 Johan Meyer, 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolo Cannone, 3 Marco Riccioni, 2 Luca Bigi (cap.), 1 Danilo Fischetti.

A disp. 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Andrea Lovotti, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Riccardo Favretto, 20 Maxime Mbanda, 21 Marcello Violi, 22 Carlo Canna, 23 Marco Zanon

All. Italy: Franco Smith



Arbitro: Pascal Gauzere (Francia)

Tmo: Alex Ruiz (Francia)

