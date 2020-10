Potrebbe andare peggio solo se piovesse, anzi no, magari poter ribaltare le previsioni meteo e aprire le cateratte del cielo sull’Olimpico che accoglie oggi alle 17.45 (diretta DMax) Inghilterra e Italia, ultimo atto del Sei Nazioni stoppato della pandemia del Covid, poi azzeratrice anche della presenza dei tifosi nello stadione, come non era mai accaduto dal preistorico concepimento del rugby e nel ventennale matrimonio fra il Torneo e la Capitale. E senza i fedeli, e proprio al Foro Italico, a due passi dal Vaticano, che Messa sarà? Diciamo pure funebre, perché altri riti, ad esempio quello della vittoria, sono vietati agli azzurri qui a Roma persino dal 2013, una vita felice fa, ignari del coronavirus e delle 26 sconfitte di fila che dal 2015 avrebbero segnato l’erto cammino degli apprendisti italiani.

Rugby, Italia, Sei Nazioni: ultimo atto senza fedeli all'Olimpico

Ecco, magari diluviasse così da rallentare almeno un po’ le folate nemiche, da far sgusciare qualche pallone dagli artigli dei bianchi del tignoso Eddie Jones, che a Roma lancia sì 4 esordienti, ma scortati da 10 vicecampioni del mondo. Un gruppo formidabile cementato da un’unica meta che poi, in verità, di mete l’Inghilterra ne dovrà segnare millanta per sperare ancora di vincere il Torneo grazie alla differenza punti che sarà stabilita dal match Francia-Irlanda che si gioca dopo, in serata.

Ergo, Itoje e compagni non alzeranno mai il piede dal gas, ergo paiono pure pochi i 40 punti di scarto che oggi gli allibratori pietosi ci assegnano facendo finta di scordare che i 15 titolari inglesi ammassano 635 presenze (caps), mentre l’attuale Italia linea verde si ferma a 237, ché non fanno media i 5 cucchiai di legno di seguito con quello che oggi mettiamo in cucina. Il capitano Luca Bigi parla appunto di «resilienza» e il ct Franco Smith di «molto lavoro da fare», con il desiderio che qualche scintilla arrivi dal rientrante Minozzi a estremo.

Epperò Inghilterra, si sa, non l’abbiamo mai battuta in 26 partite, ma ora si manifestano tutti i crismi per ritoccare al peggio il record negativo casalingo, quel 12-59 del 2000, pur meglio del devastante 80-23 dell’anno dopo. Per due volte a Roma abbiamo sparagnato rimediando solo 4 miracolosi punti: 19-23 nel 2008 con il ct più catenacciaro mai avuto, Mallett, e 15-19 nel 2012, ma oggi non c’è alcuna speranza che nevichi, e parecchio, come in quel commovente giorno in cui dalla tormenta artica sbucarono all’Olimpico 56mila fedeli.

A marzo solo di inglesi ne erano attesi 18mila, il tutto esaurito era già scritto, con 20 milioni di euro di indotto per Roma e con gli scribi che non avrebbero mentito a narrare di nuovo la festa del rugby al Foro Italico nel villaggio del Terzo tempo e nel centro di Roma, allegria itinerante diventata in appena 9 anni la più ambita del Torneo che da 137 frequenta le capitali di Regno Unito, Irlanda e Francia. Il rugby, alla fine, qualunque fosse il risultato, vinceva sempre, ma oggi, a porte chiuse, con gli inni persi nel deserto, di festa non si potrà proprio parlare.



Il programma

V e ultimo turno (dirette DMax): alle 15.15 (a Llanelli) Galles-Scozia; alle 17.45 Italia-Inghilterra; alle 21.05 Francia-Irlanda.

Classifica

Irlanda p. 14 (+38); Inghilterra (+15) e Francia (+13) p. 13; Scozia (+14 ) p. 10; Galles (+25) p. 7; Italia (-105) p. 0.

Le formazioni

Italia: 15 Matteo Minozzi, 14 Edoardo Padovani, 13 Luca Morisi, 12 Carlo Canna, 11 Mattia Bellini, 10 Paolo Garbisi, 9 Marcello Vioili, 8 Jake Polledri, 7 Braam Steyn, 6 Sebastian Negri, 5 Niccolò Cannone, 4 Marco Lazzaroni, 3 Giosuè Zilocchi, 2 Luca Bigi (cap.), 1 Danilo Fischetti

A disp. 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Simone Ferrari, 18 Pietro Ceccarelli, 19 David Sisi, 20 Johan Meyer, 21 Maxime Mbanda, 22 Guglielmo Palazzani, 23 Federico Mori

all. Franco Smith

Inghilterra: 15 George Furbank, 14 Anthony Watson, 13 Jonathan Joseph, 12 Henry Slade, 11 Jonny May, 10 Owen Farrell (cap.), 9 Ben Youngs, 8 Billy Vunipola, 7 Sam Underhill, 6 Tom Curry, 5 Jonny Hill, 4 Maro Itoje, 3 Kyle Sinckler, 2 Jamie George, 1 Mako Vunipola

A disp. 16 Tom Dunn, 17 Ellis Genge, 18 Will Stuart, 19 Charlie Ewels, 20 Ben Earl, 21 Dan Robson, 22 Ollie Lawrence, 23 Ollie Thorley

All. Eddie Jones

Arbitro: Pascal Gauzere (Francia)

TMO: Romain Poite (France)

