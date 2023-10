Rugby, finale dei Mondiali, Nuova Zelanda contro Sudafrica oggi diretta live 28 ottobre: a Parigi il match del millennio. Formazioni e tv

La partita del Secolo? La finale del Millennio? E quando ricapiterà una sfida mondiale come quella di oggi allo Stade de France di Parigi Saint-Denis che mette di fronte le nazionali che hanno vinto 3 coppe del mondo ciascuna (sulle 9 disputate), che non hanno mai perso una finale, che rappresentano la principale immagine identitaria dei loro paesi? Nuova Zelanda contro Sudafrica, All Blacks contro Springboks, le due ex colonie che fin dalla fine dell’Ottocento le hanno suonate agli allora padroni inglesi. È cosa loro il rugby, inventato proprio dai dominatori britannici, quando si arriva ai massimi livelli. I contenuti tecnici di una finale così sono colossali: avete visto le inaudite velocità, potenza ed eleganza di Boks e “Tutti Neri”, ma il gioco in sé diventa ben poca cosa rispetto ai significati storici e politici di questo confronto.



QUANDO LA STORIA CAMBIÒ

La finale odierna è il primo remake di quella del 24 giugno 1995: Nelson Mandela contro 4 milioni di bianchi e 44 milioni di neri suoi connazionali che, grazie al rugby fino a quel giorno totem solo della minoranza boera-britannica, dovevano imparare a convivere in pace con uguali diritti e doveri dopo l’abominio dell’apartheid. «Il momento cruciale nella lunga lotta per la democrazia del paese (leader del continente africano, ndr) è avvenuto in quello stadio» è scritto da allora nei libri di storia, eclissando vicende sportive di disgelo geopolitico come il ping pong di Nixon in Cina nel 1972 e Usa-Urss di hockey ai Giochi 1980.



La partita, allora. Di un grammo sono favoriti gli All Blacks, più riposati, più talentuosi, più ricchi di soluzioni tattiche. Lo erano, favoriti, anche 28 anni fa, ma assai più pesantemente, di 118 chili, tutti muscoli, di Jonah Lomu, il neozelandese-tongano che ha costretto il rugby a diventare professionistico. Il coraggio oltre ogni temerarietà di Mandela fu quello di indossare in mondovisione all’Ellis Park di Jo’burg la maglia numero 6 del capitano François Pienaar (un boero) pur sapendo che gli All Blacks avrebbero asfaltato i Boks. Invece finì, ai supplementari, 15-12, il risultato all’origine della nazione Arcobaleno e del bel film Invictus di Clint Eastwood del 2009 con Matt Damon e Morgan Freeman.



BOMB SQUAD

Oggi a Parigi non ci sarà Mandela a proteggere i sudafricani e nemmeno l’arcivescovo Desmond Tutu, pure lui Nobel per la Pace, i cui angeli portarono in alto in mezzo ai pali il pallone decisivo calciato di drop da Stransky.

Il presidente, ex sindacalista, Cyril Ramaphosa metterà stasera la maglia numero 6 del capitano “Siya” Kolisi (un nero)? Potrebbe, dal primo minuto in cui Mandela è stato liberato nel 1990, dopo 27 anni di carcere, Ramaphosa è stato il suo fidatissimo segretario. Un po’ di “Madiba”, insomma, allo stadio rivivrà. In campo sarà battaglia fino all’ultimo pedone fra sommi maestri strateghi come il duo Nienaber-Erasmus dei Boks e Foster dei “Blacks”: la cinica e devastante “bomb squad” sudafricana, basata su 7 omoni della mischia in panchina sugli 8 possibili cambi, rispetto alla supersonica velocità dei fratelli Barrett e di Mo’unga, con la speranza che abbiano torto coloro che ritengono decisivo l’arbitro inglese Wayne Barnes.



Il futuro, comunque finisca stasera, vedrà trionfare di nuovo Mandela e non solo ai Mondiali, ma proprio in tutto lo scenario del rugby: nel 1995, alla loro prima partecipazione perché esclusi dalle edizioni 1987 e 1991, vinsero i Boks con un solo coloured nel gruppo, ovvero una squadra distillata da 4 milioni di bianchi. Oggi, dopo appena una generazione, tra neri e coloured ce ne sono 12 sui 33 del team in rappresentanza di 50 milioni di sudafricani di 13 etnie. La Grande Rivale, la Nuova Zelanda, è e resterà una nazione di 4 milioni di abitanti, per di più con la prospettiva di drenare sempre meno talenti originari di Fiji, Samoa e Tonga.

“Madiba” Mandela sarà per sempre Invictus.

Paolo Ricci Bitti

Le formazioni

Nuova Zelanda: 15 Beauden Barrett, 14 Will Jordan, 13 Rieko Ioane, 12 Jordie Barrett, 11 Mark Telea, 10 Richie Mo’unga, 9 Aaron Smith, 8 Ardie Savea, 7 Sam Cane (cap.), 6 Shannon Frizell, 5 Scott Barrett, 4 Brodie Retallick, 3 Tyrel Lomax, 2 Codie Taylor, 1 Ethan de Groot

A disp. 16 Samisoni Taukei’aho, 17 Tamaiti Williams, 18 Nepo Laulala, 19 Sam Whitelock, 20 Dalton Papali’i, 21 Finlay Christie, 22 Damian McKenzie, 23 Anton Lienert-Brown

all. Ian Foster

Sudafrica: 15 Damian Willemse, 14 Kurt-Lee Arendse, 13 Jesse Kriel, 12 Damian de Allende, 11 Cheslin Kolbe, 10 Handré Pollard, 9 Faf de Klerk, 8 Duane Vermeulen, 7 Pieter-Steph du Toit, 6 Siya Kolisi (cap.), 5 Franco Mostert, 4 Eben Etzebeth, 3 Frans Malherbe, 2 Bongi Mbonambi, 1 Steven Kitshoff

A disp. 16 Deon Fourie, 17 Ox Nche, 18 Trevor Nyakane, 19 Jean Kleyn, 20 RG Snyman, 21 Kwagga Smith, 22 Jasper Wiese, 23 Willie le Roux

All. J.Nienaber, R.Erasmus

Arbitro: Wayne Barnes (Inghilterra)

Assistanti: Karl Dickson e Matthew Carley (Inghilterra)

TMO: Tom Foley (Inghilterra)

La tv: calcio d'inizio alle 21 di oggi 28 ottobre, diretta su SkySport, Now, RaiSport e RayPlay