Rugby, verso Italia-Galles: convocati l'infortunato Ange Capuozzo e la novità Martin Page-Relo, bergamasco di Tolosa Chi è

Rugby, Ange Capuozzo è nel gruppo dei 33 convocati per le partitadi contro il Galles l'11 marzo all'Olimpico alle 15.25 e contro la Scozia il 18 marzo a Murrayfield, ultimi match del Sei Nazioni. E questo si sapeva. Secondo il suo club, lo Stade Toulousain, il più prestigioso club francese, l'estremo è infortunato (colpo alla scapola sinistra durante Italia-Irlanda) e non puà giocare per un mese, ma lo staff della nazionale azzurra vuole sottoporlo ad accertamenti in Italia perché nel dopopartita di sabato le sue condizioni non era apparse così limitanti.

Insomma, se Capuozzo non potrà giocare lo deciderà l'Italia, magra consolazione se il giocatore non risulterà idoneo. Notevole imbarazzo, invece, per il Tolosa, se l'estremo sarà arruolabile anche perché la partita con i gallesi è quella che, dopo le corazzate di Francia, Inghilterra e Irlanda, è più alla portata degli azzurri. Anche il Galles finora ne ha perse tre su tre e senza fare alcun punto di bonus rispetto a quello meritato dagli azzurri contro i bleus. Insomma all'Olimpico andrà in onda penultima contro ultima, ma Capuozzo è uno che fa dannatamente comodo a questa Italia che ama tanto attaccare anche grazie all'rrivo del campano-francese.

Sempre da Tolosa arriverà al ritiro azzurro dal 2 marzo a Verona un altro giocatore: ecco Martin Page-Relo, 24 anni, mediano di mischia nato a Gers (Occitania), con nonni materni originari di Vertova, paese in provincia di Bergamo. Per farlo migliorare tecnicamente lo Stade l'ha ceduto per una stagione a Carcassone in ProD2 dove se l'è cavata molto bene, poi per questa stagione l'ha richiamato anche se in una squadra in cui gioca Antoine Dupont, il miglior mediano di mischia del mondo, non è facile trovare minuti.

Torna nel gruppo anche il pilone Luca Rizzoli (Unione Capitolina) a rafforzare la pattuglia dei romani.

Italia, 33 convocati per le ultime due giornate del Guinness Sei Nazioni 2023 contro Galles (Roma, 11.3) e Scozia (Edimburgo, 18.3). Raduno a Verona giovedì 2 marzo.



Piloni: Ceccarelli, Ferrari, Fischetti, Riccioni, Rizzoli*, Zani. Tallonatori: Bigi, Manfredi*, Nicotera. Seconde linee: Cannone N., Favretto, Iachizzi, Ruzza, Zambonin. Terze linee: Lorenzo Cannone, Lamaro (c), Negri, Pettinelli, Zuliani. Mediani di mischia: Fusco, Andrea Garbisi, Martin Page-Relo*, Varney. Mediani d’apertura: Allan, Da Re, Paolo Garbisi. Centri: Brex, Lucchin, Menoncello, Morisi. Ali/Estremi: Bruno, Capuozzo, Padovani.

*esordiente

Il testo della nota della Federazione su Capuozzo: "Lo staff medico della Nazionale, in base alle risultanze degli esami strumentali effettuati successivamente all’incontro internazionale Italia-Irlanda, informa che Ange Capuozzo ha riscontrato un trauma muscolo scheletrico a carico della spalla sinistra. L’atleta effettuerà, sotto la supervisione dello staff sanitario della Squadra Nazionale, ulteriori accertamenti in occasione del prossimo raduno della Nazionale per valutare il percorso riabilitativo in vista della quarta e quinta giornata del Guinness Sei Nazioni 2023".

Non c'è comunque bisogno di un'operazione - su questo pare esserci unanimità - per il giocatore che ha 23 anni, è alto un metro e 77 centimetri e pesa 71 chilogrammi, un folletto che da quando è diventato l'atleta rivelazione del 2022 ha spinto i ct rivali a studiare ogni strategia per ingabbiarlo. Per dire, l'Irlanda, la squadra più forte del mondo, aveva incaricato ben tre giocatori di tenerlo nel mirino perché una volta che Capuozzo decolla è molto complicato acciuffarlo.

Fra questi "verdi" addetti a Capuozzo si è distinto in particolare Stuart McClosky che è un trequarti anche se stazza 111 chilogrammi per un metro e 93 centimetri. L'armadio verde, in un'occasione, ha persino spiccato un salto per prendere al collo l'azzurro. Un'azione irregolare che meritava almeno il cartellino giallo (10 minuti fuori), mentre invece l'arbitro scozzese Adamson e il Tmo (la Var del rugby, introdotta 23 anni fa) sudafricano Jonker non hanno ritenuto opportuno nemmeno rivedere le immagini mentre Capuozzo restava dolorante a terra. Poi il giocatore, abituato a questi "trattamenti" fin da quando ha iniziato a giocare all'età di 5 anni a Grenoble, ha giocato (bene) fino alla fine del match. Di placcaggi così Capuzzo ne incassa almeno un paio ogni match, senza contare quelli di prammatica, che lui assorbe compensando con il coraggio tutti quei chili di muscoli che rende agli avversari.

"Il placcaggio al collo su Capuozzo di McCloskey? Cosa posso dire, l'arbitro ha fatto la sua valutazione, posso pensarla a modo mio, ma questo non conta nulla e quindi non ho altro da aggiungere" aveva poi detto il ct Crowley.