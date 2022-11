Rugby Italia - Australia 17-8 diretta live oggi 12 novembre: gli azzurri cercano il bis dopo Samoa. Garbisi out

Rugby Italia - Australia diretta live oggi 12 novembre

17-8

Marcatori

1' 3-0 c.p. Allan

5' 3-3 c.p. Lolesio

18' 10-3 m. Bruno tr. Allan

26' 17-3 m. Capuozzo tr. Allan

31' 17-8 m.

L'attesa

L'obbiettivo parecchio comolicato degli azzurri del ct Kieran Crowley è di fare il bis dopo la larga, inattesa nei modi e quindi esaltante vittoria contro Samoa sabato scorso a Padova, ma evidentemente il ct dell'Australia, Dave Rennie, non si preoccupa troppo delle velleità degli italiani a Firenze e propone una squadra rinnovata per 11/15i e con ben due esordienti rispetto ai titolari che hanno perso di un misero punto a tempo quasi scaduto a Parigi contro la formidabile Francia, seconda potenza mondiale. I Wallabies sono al 7° posto nel ranking mentre l'Italia è risalita al 12° tanto per chiarire subito su che cosa poggiano le convinzioni dell'allenatore neozelandese alla guida dei canguri. Per di più stamattina il regista Paolo Garbisi, la stella dell'Italia e del Montpellier, ha accusato dolori per un ematoma rimediato contro i samoani ed è uscito dal foglio partita: al suo posto Tommy Allan mentre in panca si accomoderà Edoardo Padovani. Averne avuto, in passato, di tale abbondanza per la maglia numero 10.

La verità è che agli australiani, eleganti nei modi, ma arroganti nei fatti, starebbe proprio bene fare la fine del Sudafrica che nel 2016 si comportò più o meno nello stesso modo venendo poi clamorosamente abbattuto dagli azzurri proprio qui al Franchi. Clamorosamente, perché gli echi di quell'impresa ancora riecheggiano. Ma in realtà gli allibratori, pur benevoli, ci danno ko sia pure solo di 7 punti, un meta trasformata, un gol, si potrebbe dire. Vedremo. In azzurro, per aiutare la squadra a scalare almeno due marce, torna Ange Capuozzo, il folletto che innescò la vittoria a Cardiff, dolcissimo ricordo, che stoppò la striscia nera di 35 sconfitte nel Sei Nazioni.

Test match

Italia - Australia oggi 12 novembre

Calcio d'inizio alle 14 Diretta Tv8 in chiaro e SkySport

Le formazioni

Italia: 15 Ange Capuozzo, 14 Pierre Bruno, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Luca Morisi, 11 Montanna Ioane, 10 Tommaso Allan, 9 Stephen Varney, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro (cap.), 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolo Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti

A disp. 16 Giacomo Nicotera, 17 Ivan Nemer, 18 Pietro Ceccarelli, 19 David Sisi, 20 Toa Halafihi, 21 Alessandro Garbisi, 22 Edoardo Padovani, 23 Tommaso Menoncello.

Allenatore: Kieran Crowley

Australia: 15 Jock Campbell, 14 Mark Nawaqanitawase, 13 Len Ikitau, 12 Hunter Paisami, 11 Tom Wright, 10 Noah Lolesio, 9 Jake Gordon, 8 Pete Samu, 7 Fraser McReight, 6 Ned Hanigan, 5 Will Skelton, 4 Nick Frost, 3 Allan Alaalatoa (cap.), 2 Folau Fainga’a, 1 Matt Gibbon

A disp. 16 Lachlan Lonergan, 17 Tom Robertson, 18 Taniela Tupou, 19 Darcy Swain, 20 Langi Gleeson, 21 Tate McDermott, 22 Ben Donaldson, 23 Jordan Petaia.

Allenatore: Dave Rennie