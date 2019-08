Rugby, gli azzurri di Parisse ci credono: stasera a Parigi sfida alla Francia. Diretta dalle 21.10

Non c’è nulla, ma proprio nulla di concreto che puntelli il pensiero di una sorpresa questa sera a Parigi tra Francia e Italia, ovvero che in questa partita di riscaldamento per i Mondiali di rugby in Giappone gli azzurri di Sergio Parisse e Conor O'Shea riescano nell’impresa (una vittoria al di là delle Alpi) finora sempre sfuggita in ottant’anni di confronti.

Un exploit che potrebbe essere almeno un po’ favorito dalla clamorosa debacle al botteghino dell’amorfo e anonimo stadione alla periferia della capitale: sugli spalti appena 25mila fedeli fra i quali 10mila omaggiati con biglietti gratuiti. Mai tanta indifferenza a Parigi per i bleus, insomma, che per di più da parecchie stagioni, e in particolare proprio questa di vigilia ai Mondiali giapponesi in autunno, infilano capolavori e partitacce, sfondoni e galoppate, comunque senza mai dare l’idea di avere solide fondazioni da cui ripartire ogni volta salvo la sbiadito ricordo della spettacolare grandeur.

Anche perché la nazionale francese paga lo smarrimento della federazione di Laporte schiacciata fra la passione in calo per la nazionale e lo strapotere dei club protagonisti del più campionato di Ovalia. Ecco allora che gli scarsi risultati ottenuti da Jacques Brunel, ex ct dell’Italia, sono stati usati per imporgli un assistente allenatore come Fabian Galthie che tutto vuole fare meno che assistere. Derive che hanno portato, ad esempio, a panchinare il capitano Guirado a favore di Poirot con qualche spiffero che vorrebbe il leader di Tolone non più ritenuto all’altezza del grado.

A ogni modo questa Francia che assomma giovani strabilianti come Ntamack e pellacce di cuoio come Picamoles è saldamente nella top ten mondiale scorrendo da 4° all’attuale 8° posto, mentre gli azzurri sembrano non poter mai issarsi oltre il 13° ricordando inoltre che la seconda delle due vittorie nel Sei Nazioni con i galli risale al remoto 2013.

E allora perché quella luce negli occhi di Parisse, ex re di Parigi ora approdato a Tolone, e quei toni confidenti nelle parole della vigilia?

Perché questa Italia non ha certo stasera il favore del pronostico - come sempre , del resto, ma non ha nemmeno sulle spalle la pressione ciclopica riservata ai francesi il cui ct, i cui ct, non hanno ancora le idee chiarissime sul gruppo dei 31 da portare in Giappone. La stampa transalpina storce il naso di fronte a questi alti e bassi e il pubblico, abituato bene, si raggela sempre più disertando gli stadi. E poi il ct azzurro O’Shea sembra aver chiuso con gli esperimenti e schiera il XV ideale con addirittura un paio di assi tenuti in panchina per le mani finali del match: vedi Negri, che non gioca titolare solo perché Parisse, se sta bene, è inamovibile (stasera conterà 140 caps, terzo al mondo), e Lovotti, il pilone con il chilometraggio più elevato che viene fatto rifiatare dopo l’esaltante galoppata con la Russia a San Benedetto del Tronto.

In regia ancora Tebaldi e Allan (al 50° caps), appena dietro una terza linea con Steyn e Polledri che macina metri e avversari e che può rifornire una linea di trequarti di qualità (Campagnaro e Morisi) finalmente di nuovo dotata di Matteo Minozzi, l'ala veloce ed elegante come un ghepardo. Questa sera vale la pena di crederci più delle altre volte.

Test match Francia-Italia

Parigi, Stade de France

Calcio d’inizio 21.10 diretta Rai Sport (telecronaca Andrea Fusco e Andrea Gritti)

Le formazioni

Francia: 15 Maxime Medard, 14 Yoann Huget, 13 Sofiane Guitoune, 12 Wesley Fofana, 11 Gael Fickou, 10 Romain Ntamack, 9 Antoine Dupont, 8 Louis Picamoles, 7 Yacouba Camara, 6 Wenceslas Lauret, 5 Romain Taofifenua, 4 Arthur Iturria, 3 Rabah Slimani, 2 Camille Chat, 1 Jefferson Poirot (cap.). A disposizione: 16 Guilhem Guirado, 17 Cyril Baille, 18 Emerick Setiano, 19 Felix Lambey, 20 Francois Cros, 21 Baptiste Serin, 22 Virimi Vakatawa, 23 Thomas Ramos.

All. Jacques Brunel

Italia: 15 Jayden Hayward, 14 Mattia Bellini, 13 Michele Campagnaro, 12 Luca Morisi, 11 Matteo Minozzi, 10 Tommaso Allan, 9 Tito Tebaldi, 8 Sergio Parisse (cap.), 7 Jake Polledri, 6 Abraham Steyn, 5 Federico Ruzza, 4 Alessandro Zanni, 3 Marco Riccioni, 2 Luca Bigi, 1 Simone Ferrari. A disposizione: 16 Federico Zani, 17 Andrea Lovotti, 18 Tiziano Pasquali, 19 Dean Budd, 20 Sebastian Negri, 21 Guglielmo Palazzani, 22 Carlo Canna, 23 Tommaso Benvenuti.

All. Conor O’Shea

