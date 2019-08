Rugby, Italia-Russia Diretta 71-8

Ultimo aggiornamento: 19:55

L'Italia sfida la Russia a San Benedetto del Tronto nel secondo Cattolitica Test Match di avvicinamento ai Mondiali in Giappone38-8 (p.t.)71-8I marcatoriItalia. 11 m. 8' Morisi 15' Parisse 25' 28' Bellini 38' 60' Minozzi 40' Hayward 42' Allan 48' Ferrari 56' 67' Padovani ; 6 tr. Allan 2 tr. Canna. Russia: 1 m. 18' Golosnititsky; 1 c.p. 3 GaysinItalia: 15 Jayden Hayward, 14 Mattia Bellini, 13 Michele Campagnaro, 12 Luca Morisi, 11 Matteo Minozzi, 10 Tommaso Allan, 9 Tito Tebaldi, 8 Sergio Parisse (cap.), 7 Jake Polledri, 6 Abraham Steyn, 5 Federico Ruzza, 4 David Sisi, 3 Tiziano Pasquali, 2 Luca Bigi, 1 Andrea LovottiA disp. 16 Federico Zani, 17 Simone Ferrari, 18 Marco Riccioni, 19 Alessandro Zanni, 20 Sebastian Negri, 21 Callum Braley, 22 Carlo Canna, 23 Edoardo PadovaniAll. Conor O'SheaRussia: 15 Vasily Artemyev (cap.), 14 German Davydov, 13 Vladimir Ostrouhsko, 12 Dmitry Gerasimov, 11 Kirill Golosnitsky, 10 Ramil Gaisin, 9 Dmitry Perov, 8 Viktor Gresev, 7 Tagir Gadzhiev, 6 Nikita Vavilin (Sale Sharks), 5 Andrei Ostrikov, 4 Andrei Garbuzov, 3 Kirill Gotovtsev, 2 Stanislav Selsky, 1 Valery Morozov (Sale Sharks)A disp. 16 Evgeny Matveev, 17 Andrei Polivalov, 18 Vladimir Podrezov,19 Bogdan Fedotko, 20 Vitaly Zhivatov, 21 Vasily Dorofeev, 22 Yuri Kushnarev, 23 Vladislav SozonovAll. Lyn JonesArbitro: Dickson (Inghilterra)LA PRESENTAZIONEA secco di vittorie dal 10 novembre scorso, gli azzurri del ct Conor O’Shea e del capitano Sergio Parisse torneranno oggi ad alzare le braccia al cielo battendo la Russia a San Benedetto del TrontoIl pronostico, una volta tanto, è nettamente a favore dell’Italia, 13a nel ranking mondiale rispetto agli avversari (20i) che abitano ancora più lontani nelle retrovie del rugby da quando non esiste più l’Unione sovietica al cui poderoso esercito piaceva la rudezza e la disciplina della palla ovale la cui federazione venne sostenuta anche dall’eroe dello spazio, Jurij Gagarin.E fino a quando i sovietici poterono per di più assemblare la nazionale con i migliori pezzi delle Repubbliche (ad esempio i georgiani), la fisicità e la velocità del XV russo, basato su molti militari allenati quasi a tempo pieno, non erano mica male contro avversari di rango, ma dilettanti, che fra gli anni 80 e 90 cominciarono ad affrontarlo con qualche regolarità. L’Italia stessa dovette leccarsi le ferite più di una volta.Dal 1993, invece, i russi arrancano, vanno un po’ meglio nel veloce formato a 7, ma per il resto non hanno più rappresentato un ostacolo per l’Italia che li ha superati in tutti e quattro i match disputati. Oggi vale lo stesso criterio per una nazionale che prova scoprire le carte in vista dei Mondiali in Giappone del 22 settembre.Oggi vale lo stesso criterio per una nazionale azzurra che prova scoprire le carte in vista dei Mondiali in Giappone del 22 settembre.Ilospitato oggi dallo stadio Riviera delle Palme è il secondo delle quattro partite di “riscaldamento” prima del decollo per Tokio. Sabato scorso gli “sperimentali” azzurri hanno rimediato un poco convincente ko 29-10 a Dublino, mentre il 30 agosto e il 6 settembre con Francia e Inghilterra si torna al solito canovaccio del pronostico totalmente avverso all’Italia.Così in riva all’Adriatico ci si attendono solo sorrisi, anche perché il ct schiera fin dall’inizio una formazione che sembra avvicinarsi parecchio a quella ideale e che sarà allestita fra i 31 nomi dei destinati al Giappone che saranno annunciati domani. 