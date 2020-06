Olimpiadi di Tokyo, l'insidia maggiore è garantire l'utilizzo dei 24 impianti previsti

Il comitato organizzatore dei Giochi olimpici di Tokyo, rinviati a causa del coronavirus al 2021, afferma di essersi al momento garantito l'utilizzo dell'80% degli impianti che avrebbero dovuto ospitare le olimpiadi questa estate. Durante una conferenza stampa il Ceo del comitato organizzatore giapponese, Toshiro Muto, ha dichiarato che 4 sedi su 5 sono già state confermate e sono ancora in corso i colloqui per garantire il maggior numero possibile delle location originali dedicate ai Giochi. «Al momento posso confermare che l'80% delle istallazioni inizialmente preposte saranno nelle nostre disponibilità nel 2021».



La disponibilità per l'estate del 2021 dei 42 impianti sportivi che erano stati preparati per le date originali dei Giochi è una delle principali insidie ​​che l'organizzazione deve affrontare. Tra le strutture disponibili in totale sicurezza per il 2021 ci sono quelle costruite appositamente per i Giochi, come il nuovo Stadio Olimpico di Tokyo, e la Saitama Coliseum Super Arena, dove si terrà la competizione di basket. Ancora da chiarire la situazione per il centro congressi Makuhari Messe che deve ospitare gli eventi di taekwondo, scherma e lotta olimpica già prenotato per altri eventi nelle date dei Giochi, ovvero dal 23 luglio all'8 agosto 2021.

