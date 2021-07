Diretta Olimpiadi di Tokyo, Dell'Aquila in finale nel taekwondo: prima medaglia per l'Italia. Nella sciabola Samele in corsa per l'oro

Sabato 24 Luglio 2021, 03:20 - Ultimo aggiornamento: 14:22

Finita la festa, si fa sul serio. A Tokyo hanno preso il via ufficialmente le Olimpiadi e già da questa notte sono cominciate le prime gare. E soprattutto si assegnano le prime medaglie. Nel ciclismo su strada Italia positiva ma niente medaglie. Esordio anche per l'Italia della pallavolo maschile che ha battuto nella notte il Canada e quella femminile di basket 3vs3, che sfida Francia e Mongolia. Cerca una medaglia Vito dell'Aquila, in finale nei -58 kg del taekwondo. Via anche al tennis (fuori subito Musetti ed Errani) e alla scherma, che assegna le prime medaglie con la sciabola uomini e la spada femminile. In vasca nel nuoto Detti e Martineghi.

APPROFONDIMENTI COVID «Contatti con positivo»: 6 azzurri in quarantena IL PERSONAGGIO Chi è Luigi Samele OLIMPIADI Chi è Vito Dell'Aquila OLIMPIADI Gli italiani a caccia di una medaglia oggi RIETI «Guarda mamma, sono alle Olimpiadi»: le emozioni di... SPORT Foto GIAPPONE Il messaggio di Tokyo: «Il mondo è ripartito» LA GUIDA Gare in programma e dove vederle OLIMPIADI Cerimonia tra ricordi di dolore e immagini di speranza TOKYO 2020 Federica Pellegrini e l'accoglienza 'particolare' a...

Covid alle Olimpiadi, 6 atleti italiani in quarantena: contatti con un positivo. Ma potranno gareggiare

Scherma, ciclismo su strada, taekwondo, tiro con l’arco, tiro a segno, judo e pesi. A #Tokyo2020 si assegnano le prime medaglie!#ItaliaTeam pic.twitter.com/3Rnjr3rPL6 — CONI (@Coninews) July 23, 2021

La diretta della giornata delle Olimpiadi

Ore 14.12 SCIABOLA MASCHILE, INIZIA LA FINALE TRA SAMELE E SZILAGY

Ore 14.06 NUOTO, MARTINENGHI E POGGIO IN SEMIFINALE 100 RANA

Avanzano alle batterie di semifinale dei 100 rana Nicolò Martinenghi e Federico Poggio, che si classificano rispettivamente in 58 secondi e 68 centesimi e 59 secondi e 33 centesimi.

Ore 13.45 NUOTO, CUSINATO IN FINALE NEI 400 MISTI

Finale anche per la vicecampionessa europea Ilaria Cusinato, che mette a segno l'ottavo tempo utile in 4 minuti 37 secondi e 37 centesimi

Ore 13.25 NUOTO, DETTI IN FINALE DEI 400 STILE LIBERO

Gabriele Detti si qualificano per la finale nei 400 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo. L'azzurro realizza il terzo tempo delle batterie in 3'44«67. Miglior tempo per il tedesco Henning Bennet Muhlleitner (3'43»67) davanti all'austriaco Felix Auboeck. Eliminato l'altro italiano Marco De Tullio. La finale a 8 si disputerà domani.

Ore 13.07 JUDO, ARRIVA IL PRIMO ORO GIAPPONESE

La prima medaglio Made in Japan arriva dal judo, grazie all'impresa di Naohisa Takato. Nella categoria 60kg il giapponese ha battuto in finale il taiwanese Yung Wei Yang, mentre sul gradino più basso del podio ci sono andati il francese Luka Mkheidze e il kazako Yeldos Smetov.

Ore 13.03 NUOTO, BENE DI LIDDO E BIANCHI

Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi si qualificano agevolmente alle semifinali dei 100 farfalla, con i tempi rispettivamente di 57 secondi e 41 centesimi e 57 secondi e 70 centesimi.

Ore 12.41 SCIABOLA MASCHILE, SAMELE VOLA IN FINALE

Incredibile vittoria dell'azzurro, che batte il sudcoreano Kim Junghwan dopo aver sofferto nella parte iniziale del match. Dal 7-12 per l'asiatico però sono 8 le stoccate a segno consecutive messe dall'azzurro, che vola in finale e incontrerà il fenomeno ungherese Aron Szilagyi, già medaglia d'oro alle precedenti due olimpiadi.

Ore 12.29 SCIABOLA MASCHILE, SEMIFINALE

L'italiano Samele affronta Kim: in palio un posto in inale nella sciabola maschile

Ore 10.50 BASKET 3x3 FEMMINILE, L'ITALIA VINCE ALL'ESORDIO

Esordio brillante per le azzurre di Andrea Capobianco, che dopo aver messo in chiaro la situazione contro la Mongolia, portandosi sul comodo vantaggio di 13-7, spengono improvvisamente la luce e si fanno recuperare fino al meno uno. Quasi sulla sirena, peraltro, le mongolo hanno a disposizione il tiro della vittoria, che però si spegne lungo sul secondo ferro. Tra le italiane la migliore è Rae D’Alie.

Ore 10.41 PUGILATO, IRMA TESTA AVANZI AGLI OTTAVI

La poliziotta campana esordisce col botto contro la pugilessa russa Vorontsova, aggiundicandosi tutte le riprese per quattro giudici su cinque. Il referto a fine match recita un netto 4-1 che regala alla testa Testa gli ottavi contro l’irlandese Walsh.

Ore 10.33 ARCO A SQUADRE MISTO, ORO PER SUD COREA

Primo oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per la rappresentativa della Corea del sud. Seguono i Paese Bassi e sul gradino più basso del podio il Messico

Ore 10.30 CICLISMO, ORO A CARAPAZ

È di Carapaz (Ecuador) la medaglia d'oro nella prova in linea di ciclismo. Nella volata per le altre due medaglie l'argento va a Van Aert su Pogacar (bronzo).

Ore 10.00 TAEKWONDO, DELL'AQUILA IN FINALE: PRIMA MEDAGLIA PER L'ITALIA

Dell’Aquila è in finale e quindi per l'Italia è la prima medaglia sicura dei Giochi: il brindisino nel taekwondo ha superato l’argentino Guzman (29-10). Alle 14.45 la sfida per l’oro.

Ore 9.45 TENNIS: SONEGO AVANTI

Sonego recupera lo svantaggio e al tie break batte il giapponese Taro Daniel.

Ore 9.40 TAEKWONDO, IN FINALE A SORPRESA JENDOUBI

Fuori Jun Jang, alla vigilia grande favorito della categoria -58 kg. In finale ci va il tunisino Mohamed Jendoubi, numero 12 del tabellone a Tokyo, che ha eliminato il numero uno al mondo. Alle 9.45 Dell'Aquila si gioca l'accesso in finale.

Ore 9.35 CICLISMO, BETTIOL ANCORA IN CORSA

Sono una ventina gli atleti rimasti in corsa, per l'Italia è rimasta la speranza Bettiol dopo il lavoro di Nibali e Ciccone. Intanto scatto dello sloveno Pogacar a 37 chilometri dall'arrivo.

Ore 9.30 FOGNINI OK, BATTUTO SUGITA

Fabio Fognini batte il giapponese Sugita 6-4 6-3 al termine di una partita tutt'altro che semplice e con scambi molto lunghi. Decisiva la maggiore aggressività dell'azzurro nei punti decisivi.

Ore 9.20 CICLISMO, SCATTO DI NIBALI MA IL GRUPPO RISPONDE

L'Italia c'è: Nibali e l'irlandese Dunbar scattano a 48 chilometri dall'arrivo ma vengono ripresi dal gruppo, ora compatto.

Ore 9.10 SCIABOLA, SAMELE VINCE IL DERBY CON BERRÈ

Il derby tutto azzurro della sciabola va a Luigi Samele: nei quarti ha eliminato l'altro italiano Enrico Berrè col punteggio di 15-10. Alle 12.15 in semifinale si giocherà la possibilità di vincere una medaglia.

Ore 9.00 CICLISMO, 10MILA TIFOSI ALL'ARRIVO

Grande pubblico alle gare di Tokyo 2020, anche se solo per un'eccezione: sono infatti diecimila gli spettatori che attendono l'arrivo della corsa ciclistica su strada uomini, all'interno del Fuji International Speedway, visto che nella prefettura di Shizuoka non vige lo stato di emergenza della capitale. Ma gli spettatori prima di entrare nell'impianto del circuito automobilistico che ha anche ospitato la Formula 1 sono sottoposto a una sanificazione a vista, con spruzzi su tutto il corpo.

Ore 8.50 CICLISMO, L'ITALIA C'È

A circa 65 km dall'arrivo, sono solo cinque i fuggitivi rimasti in corsa: Nic Dlamini (Sud Africa), Michael Kukrle (Rep. Ceca), Juraj Sagan (Slovacchia), Polychronis Tzortzakis (Grecia) e Orluis Alberto Aular Sanabria (Venezuela). Hanno un vantaggio ha 4'10" di vantaggio sul gruppo. C'è l'Italia di Cassani, che grazie all'allungo di Ciccone nella seconda parte di gara ha ridotto lo svantaggio.

Ore 8.45 SPADA, FIAMINGO E ISOLA ELIMINATE

Non c'è stata storia nel quarto di finale di Rossella Fiammingo: dopo aver eliminato già Mara Navarria, l'estone Lehis ha fatto fuori anche l'altra azzurra col punteggio di 15-7. Fuori anche l'altra italiana Federica Isola contro la Sun.

Ore 8.25 TAEKWONDO: DELL'AQUILA IN SEMIFINALE

Vito Dell’Aquila ora sogna in grande: il 20enne della provincia di Brindisi ha battuti nei quarti della categoria -58 kg il thailandese Sawekwiharee: ora la semifinale in programma alle 9.45 italiane contro l'argentino Guzman.

ALEEEEE VITOOOOO ALEEEEEEE VITOOOOO 🔥 Nei -58 kg Vito Dell'Aquila batte il thailandese Ramnarong Sawekwihareee e accede alle SEMIFINALI! #ItaliaTeam | #StuporMundi | #taekwondo pic.twitter.com/pApZ2PX6Rb — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) July 24, 2021

Ore 8.10 SCIABOLA, AI QUARTI BERRÈ-SAMELE

Dopo Berrè, anche Luigi Samele strappa il pass per i quarti battendo l'iraniano Rahbari 15-7. Ora il derby tutto azzurro proprio con Enrico Berrè.

Ore 7.50 SCIABOLA, BERRÈ AI QUARTI

Enrico Berrè ha sconfitto il romeno Teodosiu 15-12 e si è qualificato ai quarti di finale. Ora in pedana Luigi Samele.

Ore 7.40 PISTOLA 10 M UOMINI: MONNA FUORI

Paolo Monna non si è qualificato per la finale della pistola 10 metri. L'azzurro ha chiuso col punteggio di 570/600 e ha chiuso 26°.

Ore 7.20 SPADA, NAVARRIA ELIMINATA

L'Italia non riesce a portare tre atlete ai quarti di finale: dopo il passaggio del turno di Fiamingo e Isola, Mara Navarria viene eliminata da Lehis 15-10. E ai quarti sarà proprio Lehis-Fiamingo.

Ore 6.55 SPADA, FIAMINGO E ISOLA AI QUARTI

Brave, bravissime le due azzurre Fiamingo e Isola che guadagnano l'accesso ai quarti di finale. Rossella è protagonista di un'incredibile rimonta e vince 15-13 contro Jarecka. Federica batte la testa di serie n. 5 Lin 15-8. Ora attesa per Navarria.

CHE RIMONTA DI ROSSELLA FIAMINGO 🤩🤺🇮🇹 Sotto di tre stoccate a 2 minuti dal termine, l'azzurra ribalta Jarecka e vola ai quarti 💪🏻💙#Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam | #Scherma pic.twitter.com/hOYFjEVvIZ — Eurosport IT (@Eurosport_IT) July 24, 2021

Ore 6.25 CICLISMO, FUGGITIVI CON QUASI 20' DI VANTAGGIO

A 155 chilometri dall'arrivo, i fuggitivi hanno circa 20' di vantaggio. Caduta nel gruppo con protagonisti Tao Geoghegan Hart, vincitore del Giro 2020 e Geraint Thomas, vincitore del Tour nel 2018. I due britannici sono comunque ripartiti. Coinvolto nella caduta anche l'azzurro Ciccone.

Ore 6.10 SCIABOLA: SAMELE AGLI OTTAVI

Dopo Berrè, anche Luigi Samele si qualifica per gli ottavi di finale: superato il cinese Xu 15-12.

Ore 6.00 TENNIS, ANCHE MUSETTI ELIMINATO

Finisce al primo turno la prima avventura olimpica di Lorenzo Musetti nel singolare maschile. Il giovane toscano è stato battuto in due set per 6-3, 6-4 dall'australiano John Millman.

Ore 5.45 CICLISMO: VAN AVERMAET DAVANTI

Alle 4 è partita la gara di ciclismo su strada. In testa al gruppo a 180 chilometri dall'arrivo c'è Greg Van Avermaet, cinque anni fa campione olimpico a Rio de Janeiro.

Ore 5.40 TAEKWONDO: DELL’AQUILA AI QUARTI

Vito Dell’Aquila si qualifica ai quarti di finale. Il 20enne brindisino nel taekwondo ha battuto l'ungherese Salim 26-13. Dalle 7.45 via ai quarti.

Ore 5.35 SCIABOLA, BERRÈ AGLI OTTAVI

Consolazione dopo l'eliminazione di Curatoli: Enrico Berrè ha sconfitto 15-10 Ferjani e ha guadagnato un posto agli ottavi di finale nella sciabola maschile.

Ore 5.25 TENNIS: ERRANI FUORI

Senza storia la partita tra Sara Errani e Pavlyuchenkova: la russa vince 6-0 6-1 nonostante un malore dovuto ad un colpo di calore sul punteggio di 6-0 4-1.

Ore 5.15 SCIABOLA: CURATOLI ELIMINATO A SORPRESA

L'azzurro Luca Curatoli, possibile medaglia alla vigilia, sconfitto dal romeno Iulian Teodosiu per 15-13 nei sedicesimi della sciabola.

Ore 5.10 CANOTTAGGIO: AZZURRI DEL 4 SENZA IN SEMIFINALE

Il quattro senza maschile con Matteo Castaldo, Bruno Rosetti, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino è secondo nella batteria e guadagna l'accesso in semifinale.

Ore 4.45 SCHERMA, NAVARRIA AGLI OTTAVI NELLA SPADA

L'Italia fa tre su tre e dopo Fiamingo e Isola qualifica anche Mara Navarria agli ottavi: battuta 15-12 Lichagina, sfiderà l'estone Lehis.

Ore 4.30 VOLLEY: L'ITALIA VINCE AL QUINTO SET

Gli azzurri completano la rimonta: finisce 15-11 il quinto e decisivo set. Bravi gli azzurri a non mollare, erano sotto 0-2 dopo un brutto inizio.

Ore 4.25 TIRO A SEGNO, PRIMO ORO DEI GIOCHI ALLA CINA

È della cinese Yang Qian la prima medaglia d'oro ai Giochi di Tokyo. Nella carabina 10m donne è arrivata davanti alla russa Galashina, bronzo alla svizzera Christen.

We have the first Olympic champion of #Tokyo2020! China's Yang Qian takes gold 🥇 with a new Olympic Record of 251.8 points.#Shooting @ISSF_Shooting pic.twitter.com/t0UVwUfXRP — Olympics (@Olympics) July 24, 2021

Ore 4.20 JUDO, FUORI FRANCESCA MILANI

Francesca Milani è stata eliminata nella categoria 48 kg: Lin Chen-Hao si aggiudica l’incontro per ippon a 16′ dalla fine.

Ore 4.15 TIRO CON L'ARCO: ITALIA ELIMINATA

Nespoli e Rebagliati eliminati nel mixed team dall'Olanda, che vince 6-0. Peccato, era una delle speranze di medaglia.

Ore 4.10 VOLLEY: ITALIA, ECCO LA RIMONTA

Gli azzurri vanno subito avanti 10-5, il Canada cerca di restare nel set ma alla fine cede 25-18. Si va al quinto

Ore 3.55 CANOTTAGGIO: DOPPIO PESI LEGGERI AZZURRO IN SEMIFINALE

Stefano Oppo e Pietro Ruta finiscono secondi dietro la Germania e si qualificano per la semifinale. Fuori Portogallo, Uzbekistan, Thailandia e Venezuela.

Ore 3.50 SCHERMA: ANCHE ISOLA AGLI OTTAVI NELLA SPADA FEMMINILE

Federica Isola agli ottavi all'esordio in un'Olimpiade: battuta la tunisina Besbes 14-12. Ora la cinese Lin, testa di serie numero 5.

Ore 3.40 VOLLEY: L'ITALIA VINCE IL TERZO SET

Eccola la reazione azzurra: 25-21 il parziale del terzo set.

Ore 3.30 SCHERMA, FIAMINGO AGLI OTTAVI NELLA SPADA

Rossella Fiamingo ha sconfitto la brasiliana Moellhausen 10-9 e si è qualificata per gli ottavi di finale.

Ore 3.10 VOLLEY: ITALIA SOTTO 0-2 CONTRO IL CANADA

L'Italia non si rialza, anzi. Il Canada approfitta dell'efficacia del suo muro e sale sul 17-13 senza poi guardarsi più indietro. Il secondo set finisce 25-18, agli azzurri serve una super rimonta.

Ore 3.10 CANOTTAGGIO: DUE SENZA MASCHILE IN SEMIFINALE

L’equipaggio di Giovanni Abagnale e Marco Di Costanzo chiude la batteria al secondo posto dietro all'Australia a e si qualifica per la semifinale

Ore 2.58 TIRO A SEGNO: CECCARELLO ESCLUSA DALLA FINALE

Che beffa per Sofia Ceccarello che nel tiro a segno, specialità carabina 10m, ha mancato la finale sbagliando l’ultimo tiro (8.8), dopo una gara sempre tra le prime otto.

Ore 2.50 VOLLEY: ITALIA-CANADA 0-1

Il primo set tra Italia e Canada è equilibrato: gli Azzurri purtroppo sprecano due set point poi perdono per 28-26. Ora serve la rimonta

Ore 2.30 CANOTTAGGIO: DUE SENZA FEMMINILE IN SEMIFINALE

Kiri Tontodonati e Aisha Rocek chiudono la propria batteria al terzo posto (dietro Canada e Romania) e si qualificano per la semifinale.

Ore 2:20 DOPO 4 SERIE CECCARELLO È SESTA

Dopo la quarta serie Sofia Ceccarello è al sesto posto.

Ore 2.10 BENE CECCARELLO, È SETTIMA

Dopo la terza serie la Ceccarello è al settimo posto, quindi sempre più in corso per l’accesso alla finale della Carabina 10m femminile di tiro a segno.

Ore 2.00 ECCO L'ITALIA DELLA PALLAVOLO

Via a Italia-Canada, con i ragazzi di Blengini puntano a un esordio senza stress.

Ore 1.45 CECCARELLO CERCA LA FINALE

Carabina 10m femminile di tiro a segno: le prime 8 si giocheranno la finale al via alle 3.45. Dopo la seconda serie (sono sei in tutto) la nostra Ceccarello è quarta.

Ore 00.45 CARABINA 10M FEMMINILE

Dall'1.30 in programma le qualificazioni della Carabina 10m femminile di tiro a segno, la cui finale si terrà alle 3.45. Per l'Italia c'è Sofia Ceccarello, classe 2002.

Ore 00.30 - IL TENNIS DALLE 4

Musetti contro Millman, Sonego-Daniel e FogniniSudiyama: alle 4 di stanotte parte il tennis con l'esordio olimpico del 19enne azzurro. Non c'è Sinner, che ha rinunciato alla rassegna olimpica. Nel torneo femminile in gara anche Sara Errani, alla terza Olimpiade. La romagnola affronta la finalista del Roland Garros Nastia Pavlyuchenkova.

Ore 00.20 CICLISMO SU STRADA: OCCHI SU NIBALI

Il ciclismo prende il via con la gara in linea su strada: la squadra azzurra formata da Nibali, Caruso, Bettiol, Ciccone e Moscon sfidano il favorito Pogacar, che ha vinto il tour de France.

Le Olimpiadi della speranza, il messaggio di Tokyo: «Il mondo è ripartito»

Il programma di oggi

Ore 1:30 – CANOTTAGGIO singolo femminile (ripescaggi)

Ore 1:30 – TIRO A SEGNO carabina femminile 10 metri (qualificazioni) - SOFIA CECCARELLO

Ore 2:00 – SCHERMA SPADA FEMMINILE (trentaduesimi, sedicesimi, ottavi e quarti di finale) - ROSSELLA FIAMINGO, MARA NAVARRIA, FEDERICA ISOLA

Ore 2:00 – SCHERMA SCIABOLA MASCHILE (trentaduesimi, sedicesimi, ottavi e quarti di finale) - LUCA CURATOLI, ENRICO BERRÈ, LUIGI SAMELE

Ore 2:00 – BADMINTON singolo maschile e femminile (group stage)

Ore 2:00 – BADMINTON doppio maschile e femminile e doppio misto (group stage)

Ore 2:00 – PALLAMANO maschile (due partite)

Ore 2:00 – TENNISTAVOLO singolo maschile e femminile (primo turno) - DEBORA VIVARELLI

Ore 2:00 – TENNISTAVOLO doppio misto (primo turno)

Ore 2:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (turni preliminari)

Ore 2:00 – VOLLEY maschile ITALIA-Canada

Ore 2:00 – CANOTTAGGIO singolo maschile (ripescaggi)

Ore 2:20 – SOLLEVAMENTO PESI femminile -49KG (Gruppo B)

Ore 2:30 – TIRO CON L’ARCO TEAM MIXED (ottavi di finale) - ITALIA, CHIARA REBAGLIATI E MAURO NESPOLI

Ore 2:30 – HOCKEY SU PRATO maschile Giappone-Australia

Ore 2:30 – CANOTTAGGIO doppio femminile (ripescaggi)

Ore 2:40 – CANOTTAGGIO doppio maschile (ripescaggi)

Ore 2:50 – CANOTTAGGIO femminile due senza (batterie) - AISHA ROCEK E KIRI TONTODONATI

Ore 3:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (turni preliminari)

Ore 3:00 – HOCKEY SU PRATO maschile Nuova Zelanda-India

Ore 3:00 – SOFTBALL Australia-Canada

Ore 3:00 – GINNASTICA ARTISTICA maschile (qualificazioni)

Ore 3:00 – TAEKWONDO femminile -49KG (ottavi di finale)

Ore 3:00 – TAEKWONDO maschile -58KG (ottavi di finale) - VITO DELL’AQUILA

Ore 3:15 – BASKET 3×3 femminile Russia-Giappone (gironi)

Ore 3:20 – CANOTTAGGIO maschile due senza (batterie) - GIOVANNI ABAGNALE, MARCO DI COSTANZO

Ore 3.40 – BASKET 3×3 femminile Cina-Romania (gironi)

Ore 3:45 – TIRO A SEGNO carabina femminile 10 metri FINALE

Ore 3:50 – CANOTTAGGIO femminile doppio pl (batterie) - VALENTINA RODINI E FEDERICA CESARINI

Dalle ore 4:00 – JUDO femminile -48KG (eliminatorie e quarti di finale) - FRANCESCA MILANI

Dalle ore 4:00 – JUDO maschile-60KG (eliminatorie e quarti di finale)

Ore 4:00 – CICLISMO su strada maschile (prova in linea) - ALBERTO BETTIOL, DAMIANO CARUSO, GIULIO CICCONE, GIANNI MOSCON, VINCENZO NIBALI

Dalle ore 4:00 – TENNIS singolare maschile e femminile (primo turno) - SARA ERRANI, LORENZO SONEGO, FABIO FOGNINI

Dalle ore 4:00 – TENNIS doppio maschile e femminile (primo turno)

Dalle ore 4:00 – BOXE femminile 54-57kg (primo turno)

Dalle ore 4:00 – BOXE maschile 63-69kg (primo turno)

Dalle ore 4:00 – BOXE maschile 81-91kg (primo turno)

Dalle ore 4:00 – BOXE maschile 75-81kg (primo turno)

Ore 4:05 – VOLLEY maschile Brasile-Tunisia

Ore 4:20 – CANOTTAGGIO maschile doppio pl (batterie) - STEFANO OPPO E PIETRO WILLY RUTA

Ore 4:35 – BASKET 3×3 maschile Polonia-Lettonia (gironi)

Ore 4:45 – HOCKEY SU PRATO maschile Olanda-Belgio

Ore 4:50 – CANOTTAGGIO femminile quattro senza (batterie)

Ore 5:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (turni preliminari)

Ore 5:00 – BASKET 3×3 maschile Cina-Serbia (gironi)

Ore 5:10 – CANOTTAGGIO maschile quattro senza (batterie) - MATTEO CASTALDO, BRUNO ROSETTI, MATTEO LODO, GIUSEPPE VICINO

Ore 5:15 – HOCKEY SU PRATO maschile Argentina-Spagna

Ore 6:00 – TIRO A SEGNO maschile 10 metri pistola (qualificazioni) - PAOLO MONNA

Ore 6:50 – SOLLEVAMENTO PESI femminile -49KG (Gruppo A)

Ore 7:00 – PALLANUOTO femminile Giappone-Usa

Ore 7:00 – BASKET 3×3 femminile Russia-Cina (gironi)

Ore 7:00 – TAEKWONDO femminile -49KG (quarti di finale)

Ore 7:00 – TAEKWONDO maschile -58KG (quarti di finale)

Ore 7:15 – TIRO CON L’ARCO team mixed (quarti di finale)

Ore 7:15 – PALLAMANO maschile (gironi)

Ore 7:15 – TENNISTAVOLO singolo maschile e femminile (primo turno)

Ore 7:20 – VOLLEY maschile Russia-Argentina

Ore 7:25 – BASKET 3X3 femminile Romania-Giappone (gironi)

Ore 7:30 – GINNASTICA ARTISTICA maschile (qualificazioni)

Ore 7:30 – SOFTBALL Messico-Usa

Ore 8:00 – BASKET 3×3 maschile Russia-Cina (gironi)

Ore 8:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi)

Ore 8:25 – BASKET 3×3 maschile Serbia-Olanda (gironi)

Ore 8:30 – TIRO A SEGNO maschile 10 metri pistola FINALE

Ore 8:30 – PALLANUOTO femminile Canada-Australia

Ore 8:30 – TIRO CON L’ARCO team mixed (semifinali)

Ore 9:00 – TAEKWONDO femminile -49KG (semifinali)

Ore 9:00 – TAEKWONDO maschile -58KG (semifinali)

Ore 9:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi)

Ore 9:15 – PALLAMANO maschile (gironi)

Ore 9:25 – VOLLEY maschile Giappone-Venezuela

Ore 9:25 – TIRO CON L’ARCO team mixed (FINALE BRONZO)

Ore 9:30 – CALCIO femminile Cile-Canada (gironi)

Ore 9:30 – CALCIO femminile Giappone-Gran Bretagna (gironi)

Ore 9:45 – TIRO CON L’ARCO team mixed (FINALE ORO)

Ore 10:00 – CALCIO femminile Cina-Brasile (gironi)

Ore 10:00 – CALCIO femminile Zambia-Olanda (gironi)

Ore 10:00 – JUDO femminile -48KG (ripescaggi)

Ore 10:00 – JUDO maschile -60KG (ripescaggi)

Ore 10:00 – EQUITAZIONE dressage (day 1) - FRANCESCO ZAZA

Ore 10:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi)

Dalle ore 10:00 – BOXE femminile 54-57kg (primo turno) - IRMA TESTA

Dalle ore 10:00 – BOXE maschile 63-69kg (primo turno)

Dalle ore 10:00 – BOXE maschile 81-91kg (primo turno)

Dalle ore 10:00 – BOXE maschile 75-81kg (primo turno)

Ore 10:30 – SCHERMA spada femminile (semifinali)

Ore 10:30 – BASKET 3×3 femminile ITALIA-Mongolia (gironi)

Ore 10:30 – CALCIO femminile Svezia-Australia (gironi)

Ore 10:30 – CALCIO femminile Nuova Zelanda-Usa

Ore 10:55 – BASKET 3×3 femminile Usa-Francia (gironi)

Ore 11:00 – BADMINTON singolo maschile e femminile (group stage)

Ore 11:00 – BADMINTON doppio maschile e femminile e doppio misto (group stage)

Ore 11:08 – JUDO femminile -48KG (FINALE BRONZO)

Ore 11:20 – PALLANUOTO femminile Sudafrica-Spagna

Ore 11:28 – JUDO femminile -48KG (FINALE ORO)

Ore 11:30 – HOCKEY SU PRATO maschile Gran Bretagna-Sudafrica

Ore 11:30 – SCHERMA sciabola maschile (semifinali)

Ore 11:39 – JUDO maschile -60KG (FINALE BRONZO)

Ore 11:40 – BASKET 3X3 maschile Lettonia-Belgio (gironi)

Ore 11:59 – JUDO maschile -60KG (FINALE ORO)

Ore 12:00 – HOCKEY SU PRATO maschile Canada-Germania

Ore 12:00 – TAEKWONDO femminile -49KG (ripescaggi)

Ore 12:00 – TAEKWONDO maschile -58KG (ripescaggi)

Ore 12:00 – NUOTO maschile 400 metri misti (batterie) - PIER ANDREA MATTEAZZI, ALBERTO RAZZETTI

Ore 12:05 – BASKET 3X3 maschile Giappone-Polonia (gironi)

Ore 12:25 – NUOTO femminile 100 metri farfalla (batterie) - ILARIA BIANCHI, ELENA DI LIDDO

Ore 12:30 – CALCIO femminile (gironi)

Ore 12:30 – GINNASTICA ARTISTICA maschile (qualificazioni) - ITALIA, LUDOVICO EDALLI ALL-AROUND E MARCO LODADIO AGLI ANELLI

Ore 12:30 PALLAMANO maschile (gironi)

Ore 12:30 – TENNISTAVOLO singolo maschile e femminile (primo turno)

Ore 12:30 – SCHERMA spada femminile (FINALE BRONZO)

Ore 12:40 – VOLLEY maschile Polonia-Irlanda

Ore 12:40 – NUOTO maschile 400 metri stile libero (batterie) - GABRIELE DETTI, MARCO DE TULLIO

Ore 12:45 – SCHERMA sciabola maschile (FINALE BRONZO)

Ore 12:50 – PALLANUOTO femminile Cina-Russia

Ore 13:00 – CALCIO femminile (gironi)

Ore 13:00 – SOFTBALL Italia-Giappone

Ore 13:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi)

Ore 13:00 – SCHERMA spada femminile (FINALE ORO)

Ore 13:10 – NUOTO femminile 400 misti (batterie) - SARA FRANCESCHI, ILARIA CUSINATO

Ore 13:30 – SCHERMA sciabola maschile (FINALE ORO)

Ore 13:30 – TAEKWONDO femminile -49kg (FINALE BRONZO)

Ore 13:30 – CALCIO femminile (gironi)

Ore 13:45 – TAEKWONDO maschile -58kg (FINALE BRONZO)

Ore 13:45 – HOCKEY SU PRATO femminile Olanda-India

Ore 13:45 – NUOTO maschile 100 metri rana (batterie) - NICOLÒ MARTINENGHI, FEDERICO POGGIO

Ore 14:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi)

Ore 14:00 – BASKET 3×3 femminile Mongolia-Usa (gironi)

Ore 14:15 – HOCKEY SU PRATO femminile Irlanda-Sudafrica

Ore 14:15 – NUOTO femminile staffetta 4X100 metri stile libero (batterie)

Ore 14:25 – BASKET 3×3 femminile ITALIA-Francia (gironi)

Ore 14:30 – TAEKWONDO femminile -49kg (FINALE ORO)

Ore 14:30 – PALLAMANO maschile (gironi)

Ore 14:45 – VOLLEY maschile Usa-Francia

Ore 14:45 – TAEKWONDO maschile -58kg (FINALE ORO)

Ore 15:00 – BASKET 3X3 maschile Olanda-Russia (gironi)

Ore 15:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi)

Ore 15:25 – BASKET 3×3 maschile Belgio-Giappone (gironi)