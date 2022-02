Olimpiadi, Armani veste il Team Italia a Pechino 2022

Un omaggio alla bandiera e al tricolore. È questa l'idea al centro delle divise realizzate da Giorgio Armani per gli atleti del Team Italia che sfileranno domani 4 febbraio durante la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. A spiccare sulla giacca sono ovviamente i colori rosso, bianco e verde e la scritta "ITALIA". Dettaglio esremamente d'effetto è il testo dell'Inno di Mameli, in stampa oro, riportato all'interno all'altezza del cuore.



Armani spiega così la sua scelta: «Ho immaginato questa divisa come un tributo alla nostra bandiera e agli alti valori che essa rappresenta e che i nostri atleti durante le competizioni incarnano. Lavorare con loro per me è sempre un immenso piacere e motivo di grande orgoglio. Penso che in momenti complessi come quello che stiamo vivendo lo sport possa essere di aiuto e di esempio, perché coniuga l'impegno individuale allo spirito di gruppo e di squadra. Solo lavorando insieme si ottengono i veri risultati».

