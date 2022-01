Olimpiadi invernali: su Discovery tutte le emozioni di Pechino 2022. L'ad Araimo: «Pronti per un'edizione memorabile dei Giochi»

Discovery +, casa dei Giochi Olimpici, è pronta per il grande appuntamento: Beijing 2022. Con oltre 1200 ore di programmazione in diretta su discovery+, la piattaforma OTT del gruppo Discovery, l’unica realtà dove gli spettatori avranno accesso a ogni evento, a ogni competizione, a tutte le medaglie, che avrà fino a 6 canali in contemporanea per permettere agli spettatori di seguire, anche on demand, tutti e 109 gli eventi previsti delle 15 discipline olimpiche. A raccontare ogni momento della spedizione italiana una squadra unica di talent: da Giorgio Rocca a Fulvio Valbusa, passando per Daniela Merighetti, Irene Curtoni, Valentina Marchei e molti altri. A supporto dei talent la tecnologia del cube, per coinvolgere gli appassionati in un’atmosfera unica e ospitare nel “virtual studio” i protagonista delle gare. Si parte venerdì 4, con la cerimonia di apertura in programma alle ore 13:00 italiane, fino a domenica 20 febbraio. Anche se la copertura completa di discovery+ inizierà in realtà già prima della cerimonia di apertura: a partire da mercoledì 2 febbraio, infatti, sono già in programma i primi eventi di curling, hockey su ghiaccio e sci freestyle. Per l’assegnazione delle prime medaglie, invece, bisognerà attendere il 5 febbraio. Alla conferenza di presentazione a Milano, presente Alessandro Araimo, amministratore delegato di Discovery Italia, che dichiara: «I Giochi Olimpici conquistano l’attenzione di tutto il mondo e grazie a discovery+ abbiamo rivoluzionato il modo con cui gli appassionati possono seguire gli eventi sportivi live. Con i Giochi Olimpici Beijing 2022 continuiamo questo percorso, accompagnando il pubblico in un’esperienza emozionante e coinvolgente, in cui il pilastro principale rimane la possibilità di vedere ogni istante dei Giochi, in qualsiasi momento e attraverso qualsiasi dispositivo. Non vediamo l’ora di tifare per gli atleti di Italia Team e desiderosi di portare al pubblico, ai partner e ai nostri investitori un’altra edizione memorabile dei Giochi Olimpici».

Tutta la programmazione dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 sarà disponibile su TimVision grazie a Eurosport Player. Inoltre, tutti i clienti abbonati Eurosport in possesso del TimVision Box, avranno in esclusiva il canale Eurosport 4K, per un un’esperienza visiva unica delle migliori gare della manifestazione. In occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, il pubblico italiano avrà la possibilità di accedere a discovery+ a condizioni vantaggiose. Chi si abbonerà entro il 20 febbraio potrà godere di 3 giorni di prova gratuita e, oltre alla sottoscrizione mensile, potrà scegliere di abbonarsi per 12 mesi a € 29,90 complessivi.