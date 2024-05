Pugilato, la IBA annuncia premi in denaro per i medagliati di Parigi 2024

Tutti i pugili, uomini e donne, in procinto di partecipare alle prossime Olimpiadi hanno da ieri un motivo in più per provare a raggiungere il podio. La dirigenza della IBA (International Boxing Association, massima autorità del pugilato mondiale) ha preso la decisione di assegnare premi in denaro a tutti i boxer che si laureeranno campioni olimpici o conquisteranno una medaglia a Parigi 2024, nelle 13 categorie di peso (7 maschili e 6 femminili). Questa mossa è mirata a «supportare gli atleti, i maestri e le federazioni nazionali, e così come per sottolineare l'impegno della IBA nel fornire il miglior aiuto possibile ai propri atleti, visto il loro duro lavoro e la loro dedizione alla nobile arte», si legge nel comunicato ufficiale.

Il presidente Kremlev: «100mila dollari a ciascun oro olimpico»

«Sono estremamente orgoglio di annunciare che i pugili vincitori dell'oro alle Olimpiadi 2024 riceveranno una ricompensa di 100mila dollari», ha annunciato il presidente della IBA, Umar Kremlev. Di questo ammontare, 50mila dollari andranno al singolo atleta, 25mila alla federazione nazionale e 25mila al maestro. Per una medaglia d'argento il guadagno sarà di 50mila dollari (metà al pugile, metà equamente divisi tra tecnico e federazione), mentre per un bronzo 25mila (con gli stessi criteri di divisione dell'argento). «Inoltre, gli atleti eliminati ai quarti di finale e arrivati quinti, riceveranno 10mila dollari dalla Iba, rendendo il montepremi totale pari a più di 3,1 milioni di dollari distribuiti tra 100 pugili», continua il numero uno della federazione mondiale. «I nostri atleti e i loro sforzi devono essere apprezzati.

La IBA offre opportunità e investe nei propri pugili, che rimangono il punto focale e che continueremo a supportare a tutti i livelli».

L'ad Roberts: «Pugili vanno sostenuti con i fatti, non con le parole»

Chris Roberts, segretario generale e amministratore delegato della IBA, ha detto che la decisione è stata presa per sostenere i pugili «con i fatti, e non con le parole. La IBA sta fornendo un chiaro esempio di come le federazioni internazionali dovrebbero trattare i proprio campioni. Il nostro è vero supporto con azioni reali, una cosa che è diventata rara nell'ambiente degli sport internazionali». La data di una cerimonia speciale per onorare i medagliati delle Olimpiadi di Parigi «verrà annunciata a breve», si legge sul sito della IBA; gli atleti riceveranno i premi in denaro dopo il superamento delle rispettive procedure antidoping.

Non solo: Kremlev ha reso noto che i vincitori di medaglie d'oro olimpiche saranno considerati idonei a combattere negli eventi titolati alle IBA Champions' Night, le riunioni organizzate in giro per il mondo dalla Federazione, nelle quali pugili dilettanti si misurano in incontri con le regole del pugilato professionistico. «Le Olimpiadi di Parigi serviranno come round di qualificazione per i finalisti che guadagneranno la possibilità di competere per il titolo di campione del mondo IBA, con un montepremi di oltre 13 milioni di dollari per le 13 categorie principali di peso», ha affermato il presidente.

La rabbia del CIO

La decisione della IBA di premiare i medagliati di Parigi con ricompense in denaro è stata accolta male dal CIO: il Comitato olimpico internazionale (che ha tolto alla IBA la possibilità di organizzare le qualificazioni e i tornei olimpici di Tokyo e Parigi e che minaccia l’esclusione del pugilato dai Giochi di Los Angeles 2028 se non cambierà la governance della Federazione) ha fatto sapere che «ha preso atto della decisione dell'International Boxing Association per quanto riguarda il montepremi», e che «come sempre con l'Iba, non è chiaro da dove provengano i soldi. Questa totale mancanza di trasparenza finanziaria è stata proprio una delle ragioni per cui il Cio ha ritirato il riconoscimento dell'Iba, mai disposta a spiegare in modo trasparente le fonti del suo finanziamento». Parole dure, seguite da altre ancora più severe: «È quindi chiaro che qualsiasi pugile la cui Federazione Nazionale aderisca all'Iba non potrà partecipare ai Giochi Olimpici di Los Angeles 28. Il rispettivo comitato olimpico nazionale dovrà escludere tale federazione di pugilato dal suo ambito».